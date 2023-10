ONCE premia la generosidad y el apoyo de la sociedad cántabra

Cocina Económica, Cadena SER Cantabria, Carlos Tezanos, Austral y la Fundación del Ayuntamiento de Santander reciben los Premios Solidarios ONCE Cantabria 2023

Santander, 25 de octubre de 2023.

Cocina Económica, Cadena SER Cantabria, Carlos Tezanos, Austral y la Fundación del Ayuntamiento de Santander han recibido hoy los Premios Solidarios del Grupo Social ONCE<https://gruposocialonce.com/premios-solidarios> en Cantabria 2023, durante una gala celebrada en el Teatro Casyc de Santander.

Se trata de la máxima distinción que el Grupo Social ONCE concede a nivel autonómico, distinguiendo a aquellas personas, empresas, ONG, entidades y organismos de la Administración Pública y programas o trabajos de comunicación que hayan destacado por una labor solidaria coincidente con los valores esenciales de la Cultura Institucional de nuestro Grupo.

Este año, en la gala de entrega, bajo el título ‘Próxima estación: PORVENIR’, nos presenta al Grupo Social ONCE como un tren cargado de historias de superación que sorprenden, emocionan, ilusionan y hacen sonreír. Es un tren con maletas llenas de fuerza y esperanza para afrontar los desafíos y alcanzar las metas. Nos acerca al viaje que tiene como destino el porvenir del Grupo Social ONCE.

Participaron en la gala la vicepresidenta de la ONCE, Patricia Sanz; la presidenta del Gobierno de Cantabria, Mª José Sáenz de Buruaga; la presidenta del Parlamento de Cantabria, Mª José González; la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez; y los máximos representantes de la ONCE en Cantabria, Sergio Olavarría (presidente del Consejo Territorial) y Óscar Pérez (delegado).

Estuvieron acompañados por diferentes autoridades políticas y sociales y representantes de la discapacidad y de la sociedad cántabra.

En la categoría de Institución, Organización, Entidad, ONG el Premio Solidarios lo recibió Cocina Económica<https://www.cocinaeconomicasantander.org/>, por estar al servicio de las personas más vulnerables, con una atención individualizada para quienes acuden a esta institución. Sus servicios se orientan a mantener y potenciar la dignidad de las personas en todas las esferas de su vida. En 2022 atendieron a 3.948 personas.

En el apartado de Programa, artículo o proyecto de comunicación, el galardón lo recogió Cadena SER Cantabria<https://cadenaser.com/radio-santander/>, por su programa ‘SER Capaces’, que se desarrolla en el ámbito de la programación regional de la emisora, con el objetivo de compartir la capacidad transformadora que tienen las personas con discapacidad. A través de los testimonios recogidos en ‘SER Capaces’, transmitimos a la sociedad de Cantabria el ejemplo de personas que han conseguido cambiar dinámicas laborales, familiares y sociales para una adaptación recíproca. La Cadena SER contribuye a que la ciudadanía conozca el esfuerzo que las personas con discapacidad llevan décadas haciendo para superar barreras y adaptarse al mundo en el que vivimos y, al mismo tiempo, para conseguir que el entorno en el que se desenvuelven avance en su transformación hacia la consecución de una igualdad de oportunidades real.

El Solidarios para la Persona Física lo recogió Carlos Tezanos Ruiz porque, a pesar de su enfermedad, realiza retos deportivos, galas de teatro o festivales para recaudar fondos que permitan luchar contra la leucemia.

En la categoría de Empresa, el premio fue para Austral por su apuesta por la economía circular e incluir en su plantilla a un 10 por ciento de personas con discapacidad. Entre sus proyectos estrella destaca el denominado REUNE (Recicla Uniformes Escolares), que desarrolla una nueva línea de uniformes y ropa deportiva para colegios, hecha con materiales reciclados y reciclables y que a su vez proceden de la revalorización de restos de uniformes y chándales de colegios rotos e inservibles. Colabora con varias ONG.

Finalmente, el Solidarios en la categoría de Estamento de la Administración Pública fue para la Fundación para la Promoción de Centros y Actividades Sociales del Ayuntamiento de Santander<https://fundacionserviciossocialessantander.es/la-fundacion>, por su programa «Vida Independiente» destinado a personas sin hogar, a las que dota de herramientas y habilidades para hacer una transición desde el sinhogarismo hacia un alojamiento en el que desarrollar una vida autónoma. Además de proporcionar alojamiento a personas sin hogar ni recursos, dispone de un equipo técnico que realiza una valoración individualizada de las personas alojadas, al objeto de elaborar con ellos un completo proceso de inclusión.

El jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Cantabria 2023 estuvo formado por Sergio Olavarría, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Cantabria; Ana Díaz Alonso, consejera general de la ONCE; Óscar Pérez López, delegado de la ONCE en Cantabria; Ice Arianna Gómez Gil, vicepresidenta del Consejo Territorial ONCE Cantabria; Zulema Gancedo González, concejala de Servicios Sociales, Familia, Salud, Autonomía Personal e Igualdad; Elisa Irureta Fernández, presidenta CERMI-Cantabria; Luis Alberto González García, presidente de la Plataforma de Voluntariado Cantabria; y Dolores Gallardo Ceballos, presidenta de la Asociación de la Prensa de Cantabria.