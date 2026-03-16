Organizada una movilización «por la verdad y la dignidad» de las víctimas de El Bocal
El domingo 22 de marzo a las 12.00 horas entre la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Santander
Varias asociaciones sociales, vecinales y ecologistas han convocado una movilización «Por la verdad y la dignidad de las víctimas de El Bocal», que tendrá lugar el próximo domingo 22 de marzo a las 12.00 horas desde la Delegación del Gobierno en Santander hasta el Ayuntamiento.
En el Ayuntamiento se llevará a cabo la lectura de un manifiesto, con el objetivo de «honrar la memoria de las víctimas, acompañar a sus familias y reclamar verdad, transparencia y responsabilidades para que una tragedia así no vuelva a repetirse».
Seis jóvenes fallecieron tras derrumbarse una pasarela en El Bocal, y después de esa tragedia el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno se vienen tirando los trastos unos a otros.
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