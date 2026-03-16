  • 16 de marzo de 2026
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Organizada una movilización «por la verdad y la dignidad» de las víctimas de El Bocal

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El domingo 22 de marzo a las 12.00 horas entre la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Santander

Varias asociaciones sociales, vecinales y ecologistas han convocado una movilización «Por la verdad y la dignidad de las víctimas de El Bocal», que tendrá lugar el próximo domingo 22 de marzo a las 12.00 horas desde la Delegación del Gobierno en Santander hasta el Ayuntamiento.

En el Ayuntamiento se llevará a cabo la lectura de un manifiesto, con el objetivo de «honrar la memoria de las víctimas, acompañar a sus familias y reclamar verdad, transparencia y responsabilidades para que una tragedia así no vuelva a repetirse».

Seis jóvenes fallecieron tras derrumbarse una pasarela en El Bocal, y después de esa tragedia el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno se vienen tirando los trastos unos a otros.

David Laguillo
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David Laguillo

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David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

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