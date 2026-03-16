  • 16 de marzo de 2026
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Los Medios que no son «portacoces» de Tebas se hartan: así responde Javier Sanz (ADSLZone) a los «matones macarras» de LALIGA #LaLigaGate

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«Lo de los bloqueos de LaLiga está alcanzando un punto en el que empiezan a ser insoportables», así comienza la noticia redactada por Javier Sanz, CEO de ADSLZone y otros medios relevantes en el ámbito tecnológico.

Bajo el título «LaLiga bloquea los pagos por Internet en Redsys y responde con amenazas de demanda a los medios que se hacen eco» y disponible en este enlace https://www.adslzone.net/noticias/seguridad/bloqueo-laliga-redsys-amenazas/ la noticia firmada por Sanz deja claro el hartazgo de los Medios de Comunicación y periodistas que no ejercen como «portacoces» sumisos de Javier Tebas, el mandamás de la empresa privada LALIGA.

Sanz, en su texto, tacha la actitud de LALIGA como de «matones macarras amenazando con demandas» después de los bloqueos sufridos el pasado fin de semana por RedSys, una de las plataformas de pago más utilizadas en España. Por culpa de los bloqueos masivos impulsados por LALIGA, se habría impedido finalizar muchos pagos en plataformas online, mientras que al activar servicios de VPN sí se pudo completar el pago, según comprobaron en REDESZONE.

En el pasado, estos bloqueos que «arrasan con todo», como tituló el periódico EL ESPAÑOL de Pedro J. Ramírez, han afectado a Medios de Comunicación como CANTABRIA DIARIO, CANTABRIA RADIO, la RAE, STEAM, Twitter (X) e incluso a hospitales y aplicaciones del ámbito sanitario.

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