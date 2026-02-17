UGT destaca que Cantabria registra la menor brecha salarial de género desde 2005 aunque supera los 450 euros brutos al mes

La brecha salarial de género se redujo en 2023 en Cantabria en tres décimas hasta situarse en un 18,59%, la más baja desde que en 2005 se facilitan estadísticas por comunidades autónomas aunque su cuantía supera los 5.400 euros anuales o los 450 mensuales brutos; según precisa el informe “La brecha salarial baja. La desigualdad no desaparece”, elaborado por la Secretaría Confederal del Área de Mujer de UGT con motivo del Día Europeo de la Igualdad Salarial el 22 de febrero.

El informe del sindicato, elaborado con las últimas estadísticas de la Encuesta Anual de Estructura Salarial (EAES) del Instituto Nacional de Estadística (INE), subraya que es el segundo año consecutivo en que la brecha salarial de género baja del 20% en Cantabria, aunque no evita que sea la quinta más alta del país y 2,8 puntos superior a la media española (-15,74%), donde también se registra la más baja de los últimos 19 años.

En su informe, UGT asocia la progresiva reducción de las brechas salariales de género en los últimos años en España a las continuas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), de las que un 67% de las personas afectadas son mujeres, y a la aplicación de la normativa de igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, tanto en planes de igualdad como de igualdad retributiva.

En Cantabria, se logró bajar en 2016 de los 7.000 euros anuales brutos de brecha salarial de género, en 2018 ya era inferior a los 6.000 euros y ahora se reduce a 5.400, aunque como precisa la responsable del Área de Igualdad de UGT en Cantabria, Arantxa Imaz, “seguimos teniendo uno de los salarios femeninos más bajos y una de las brechas salariales de género más altas del país”.

Según el informe de UGT, que utiliza la misma metodología de cálculo de brecha salarial de género que el Ministerio de Igualdad (Ratio Salario Mujer/Varón), Cantabria registraba el séptimo salario femenino más bajo del país (23.727 euros brutos anuales) y, por el contrario, el séptimo más alto entre los hombres (29.146 euros); aunque en ambos sexos, por debajo de la remuneración media española (25.591 euros en las mujeres y 30.772 euros la masculina).

“Ahora una mujer asalariada cántabra cobra una media de 1.800 euros anuales menos que una española, lo que implica la mayor diferencia de los últimos siete años”, recalca la responsable autonómica de Igualdad de UGT.

Más de un 20% en industria y en el empleo indefinido

El informe de UGT destaca que la mayor brecha salarial de género en Cantabria se localiza en la industria, un 20,32% y más de 7.000 euros brutos menos percibidos por las mujeres en un sector que empleaba a menos de un 8% de las asalariadas cántabras (6.910) y a más de un 25% de los hombres (22.633) en el año de referencia de las estadísticas.

En el sector servicios, que ocupaba a más del 90% del empleo femenino de Cantabria, la brecha salarial de género apenas varió ese año y se mantenía en torno a un 14% ligeramente inferior a la media autonómica y en algo más de 4.000 euros brutos anuales, según la Encuesta Anual de Estructura Salarial; que no incluye en sus estadísticas al sector primario, al de la construcción por errores de muestreo ni a las algo más de 4.000 personas trabajadoras del personal doméstico.

Además, el sindicato recalca que la brecha salarial entre mujeres y hombres supera en Cantabria el 22% y los 6.700 euros en el empleo indefinido, la tercera más alta del país en este tipo contrato que ha aumentado hasta máximos históricos y en ambos sexos con la entrada en vigor de la actual reforma laboral en 2022.

Atrapadas por la parcialidad y la corresponsabilidad

El informe de UGT reitera que la parcialidad en el empleo sigue siendo el factor más determinante en las brechas salariales de género con un peso desmedido de los contratos a jornada parcial en las mujeres que casi triplica al de los hombres y que en casi un 20% responde a motivos de corresponsabilidad y el reparto desigual de las tareas domésticas y familiares y el cuidado de personas, según la última Encuesta Social de Cantabria.

“Es innegable que las subidas del salario Mínimo Interprofesional han ayudado pero Cantabria necesita ir más allá, no podemos permitir que el empleo femenino crezca en cantidad pero siga atrapado en la precariedad y en una disponibilidad horaria que las mujeres no pueden ejercer por falta de corresponsabilidad”, comenta la responsable de Igualdad de UGT en Cantabria.

Imaz recuerda que “en Cantabria el empleo de las mujeres crece más que el de los hombres en los tres últimos años de la vigente reforma laboral e incluso aumenta más el femenino que el masculino en los indefinidos pero, ni que decir tiene, con muchas más jornadas parciales y muchas menos jornadas completas”, matiza la responsable de Igualdad de UGT en Cantabria.

“En 2023, más de 22.000 mujeres cántabras afiliadas a la Seguridad Social con un contrato indefinido tenían una jornada parcial en Cantabria, el triple que los hombres, y otras 5.000 la tenían con un contrato temporal, un 35% más que los algo más de 3.300 hombres en la misma situación”, subraya Imaz.

Para la responsable de Igualdad de UGT en Cantabria, “el empleo a tiempo parcial sigue afectando a una tercera parte de las mujeres trabajadoras y generando una discriminación salarial que afecta no solo al presente, sino también al futuro, dando lugar a cotizaciones inferiores que reducen drásticamente la protección de desempleo, incapacidades o jubilaciones”.

Al término de 2025, la brecha salarial de género en Cantabria en una prestación por desempleo contributiva era de un 17% (916 euros mensuales en las mujeres y 1.101 en los hombres) y la de las pensiones superaba el 34% (1.104 euros mensuales por 1.680).