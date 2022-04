Personal de los Centros de Interpretación denuncia que lleva nueve meses de ‘incertidumbre laboral’ y con el futuro de estos espacios ‘en el aire’

· La plantilla ha reanudado hoy las concentraciones frente al Gobierno de Cantabria porque el pliego que regirá su actividad y que prepara la Consejería de Desarrollo Rural ‘sigue sin ver la luz’

· Carmelo Renedo: “Pedimos una reunión con Revilla, que habla de brindar apoyos al mundo rural y, sin embargo, mantiene cinco espacios cerrados en la comarca de Campoo en Semana Santa”

El personal de los Centros de Interpretación de Cantabria ha retomado este lunes sus concentraciones tras 9 meses esperando ‘un pliego que no llega’ y que supone una ‘total incertidumbre’ sobre su situación laboral y sobre el futuro de los centros de interpretación afectados y, muy especialmente, de un proyecto, Naturea, que goza del reconocimiento de todas aquellas personas que han pasado por sus instalaciones o que ha participado en algunas de las actividades vinculadas a los centros de interpretación.

“Llevamos nueve meses desde que el consejero de Desarrollo Rural, Guillermo Blanco, anunció que se iba a hacer un nuevo pliego para la reunificación de los centros de interpretación. Entonces ya denunciábamos que no tenía ni pies ni cabeza y que lo único que iba a generar era el desmantelamiento de los centros de interpretación. Nueve meses después el pliego no ha visto la luz y la incertidumbre de las 70 personas que conforman la plantilla es la misma. No sabemos qué va a pasar con Naturea y encima ya hay cinco centros de interpretación cerrados”, ha subrayado Carmelo Renedo, responsable de empresas públicas del Gobierno de Cantabria de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Cantabria.

Además, el Comité de Empresa ha afirmado que tiene constancia de que el presidente de la Red Cántabra de Desarrollo Rural, empresa pública de la que dependen ahora los centros, está buscando ‘espacios alternativos’ para montar despachos de la Red Cántabra, “con lo que es evidente que esta empresa pública va a competir con ese proyecto que el Gobierno quiere poner en marcha pero que, 9 meses después, sigue en el aire y sin visos de solución a corto plazo”, ha concluido Renedo.

De hecho, durante la movilización de esta mañana, el Comité de Empresa (CCOO) ha solicitado una reunión con el presidente del Ejecutivo cántabro, Miguel Ángel Revilla, para pedirle que medie para que se abran los cinco Centros de Interpretación de la comarca de Campoo que deberían haber abierto sus puertas el pasado 15 de marzo y que, sin embargo, permanecen cerrados.

Para Carmelo Renedo, “entendemos que Revilla es el máximo responsable y no puede permitir que la nefasta gestión del consejero Blanco lastre la actividad turística de zonas rurales como Valderredible, que ve cómo sus dos centros de interpretación no van a abrir en Semana Santa, con el perjuicio que eso acarrea para una de las zonas más despobladas de Cantabria”.

Desde el Comité de Empresa no se entiende cómo es posible que no se abran estos Centros de Interpretación de Campoo, donde trabajan siete personas, pues consideran que suponen un ‘gran atractivo para los visitantes y es un revulsivo económico’ para los municipios en los que están ubicados.