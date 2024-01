Premiada una tesis sobre la ayuda al desarrollo en África y un TFM sobre educación para el desarrollo sostenible

Se trata de trabajos de egresados de la UC galardonados con el Premio de Tesis Doctorales en Cooperación para el Desarrollo del G-9 y el premio José Félix García Calleja en la modalidad Compromiso 2030

Mongongo Dosa y Leyre del Carmen (en el centro)

Dos trabajos realizados por egresados de la Universidad de Cantabria (UC) han sido galardonados con sendos premios en el ámbito de la cooperación.

Concretamente se trata del V Premio de Tesis Doctorales en Cooperación para el Desarrollo del Grupo 9 y del premio José Félix García Calleja a la cooperación internacional en la modalidad Compromiso 2030.

Por una parte, se ha reconocido la tesis de Mongongo Dosa Pacifique, doctor de la Universidad de Cantabria, titulada Aid, economic growth and poverty: Analysis of the stimulating and distorting efects of social Development Assistance on Sub-Saharan African countries<https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/11380/Tesis%20PMD.pdf?sequence=1> y, por otra, el Trabajo de Fin de Máster (TFM) de Leyre del Carmen Rebollo Blanco, Máster Universitario en Investigación e Innovación en Contextos Educativos de la Facultad de Educación en 2020, titulado Agentes Globales: una innovación educativa para la ciudadanía global y el desarrollo sostenible<https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/19527/RebolloBlancoLeyredelCarmen.pdf?sequence=1>.

En el caso de la tesis de Dosa Pacifique, que aborda los efectos estimulantes y distorsionadores de la ayuda al desarrollo social en los países del África subsahariana, el jurado valoró «el fuerte impacto y aplicabilidad en materia de cooperación en materia de la agenda 2030 y los ODS».

Sobre el estudio de la egresada de la Facultad de Educación el jurado ha destacado su contribución «a la innovación educativa a través del fomento de la educación para el desarrollo sostenible, contribuyendo a la consecución de los objetivos de desarrollo y promoviendo la educación de una ciudadanía global trasformadora».

Mongongo Dosa tiene un doctorado en Economía: instrumentos de análisis económico (Cum Laude y Mención Internacional), impartido en 2017 en la Universidad de Cantabria y organizado conjuntamente con la Universidad de Oviedo y la Universidad del País Vasco. Tiene dos maestrías en Bélgica, respectivamente en estudios de Desarrollo (gobernanza y desarrollo) de la Universidad de Amberes y estudios avanzados en Economía de la Universidad Católica de Lovaina.

Leyre del Carmen es maestra de Educación Primaria, asesora educativa, escritora y activista. Actualmente trabaja en la escuela pública. Tiene experiencia profesional en España, Bélgica, Hungría e Italia en diferentes áreas vinculadas al ámbito educativo.