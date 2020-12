Programación del Palacio de Festivales entre el 28 de diciembre y el 3 de enero

Connect on Linked in

El Palacio de Festivales de Cantabria ha programado para la semana comprendida entre el 28 de diciembre y el 3 de enero los siguientes espectáculos:

Martes 29 de diciembre | 17.00 h. | Sala Pereda

El Palacio con los niños. Teatro Teloncillo. “Caperucita. Lo que nunca se contó…”, de Claudio Hochman.

Dirección, Claudio Hochman

Con Javier Carballo, Silvia Martín, Ángeles Jiménez y Juan Luis Sara

Música original: Suso González

Productores: Ana I. Gallego y Ángel Sánchez

Espacio escénico: Juan Carlos Pastor

Diseño y realización de vestuario: Ángeles Jiménez

Realización escenografía y utilería: Eva Brizuela e Israel Robledo

Diseño iluminación: Félix Fradejas

Fotografía: Gerardo Sanz

Vídeo: Seventhe

Ilustración y diseño gráfico: Q-idea

Distribución, producción ejecutiva y comunicación: Lola Baceiredo

Administración y producción ejecutiva: Carmen González

Mejor espectáculo barroco infantil del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro 2018

Mejor texto teatral en la Feria europea para la infancia y la juventud FETEN 2017

Edad recomendada a partir de 5 años. Duración: 60 min. Sin descanso

¿Caperucita, otra vez? ¿Cuántas veces se ha contado este cuento? Muchas, miles, millones. Tantas como madres y padres se lo contaron a sus hijos. Comenzó como un cuento popular que pasaba de boca en boca. Charles Perrault lo hizo libro. Los hermanos Grimm salvaron a la abuela y a Caperucita, introduciendo al leñador. Y se hicieron muchas películas. ¿Vale la pena volver a contarlo? Creemos que sí. Algo tiene este cuento que pasa de generación en generación.

¿Y cómo lo contaremos? A nuestra manera, jugando con los personajes, transformando el relato en una comedia de enredos dislocados. Nada es como debería ser. Muestra a una Caperucita actual, con personalidad, que sabe cuidarse sola. También resalta otros valores que resultan educativos para los niños como el amor a los abuelos, la bondad, el fomento de la lectura, la alimentación sana y la desmitificación del lobo como animal fiero y malvado, inculcando el respeto a los animales y al medio ambiente.

Miércoles 30 de diciembre | 19.30 h. | Sala Argenta

Música Clásica. Camerata Coral de la Universidad de Cantabria

Cristina Vega Ramos, pianista

Raúl Suárez García, director

*Programa:

P. Stopford Do not be afraid

Solo: María Serna

G. Fauré Cantique de Jean Racine

L. van Beethoven Misa en Do M Op. 86, selección

Kyrie | Agnus Dei

Solos: María Serna (soprano), India Hooi (alto), Antonio Fernández (tenor) e Iván Salas (bajo)

J. Santos Qui es in coelis

J. Elberdin Cantate domino

Arr. E. Esenvalds O Danny boy

Solos: María Serna (soprano) India Hooi (alto) e Iván Salas (bajo)

L. Cohen Hallelujah

Solos: India Hooi (alto) e Iván Salas (bajo)

Arr. Raúl Suárez Gabriel´s Message

Solos: María Serna (soprano), India Hooi (alto) y Alberto Abascal (tenor)

Arr. J. Rutter We wish you a merry Christmas

I. Berlin White Christmas

*Sujeto a modificaciones

Duración: 70 min. Sin descanso

La Camerata Coral de la Universidad de Cantabria lleva más 45 años interpretando música de los más diversos estilos. Es obra suya el estreno de obras de los s. XX y XXI como “La isla desolada” (cantata profana de Tomás Marco), la recuperación de “La Cantata Benedicta” (de A. Dúo Vital), la grabación de la música incidental para “Madre Prometeo” (Juanjo Mier), así como el estreno en España en 2006 de la “Messe Solennelle” de Jean Langlais.

Esta camerata ha sido la primera agrupación que ha recuperado obras de los maestros de capilla de varias catedrales: José de Nebra, Enrique de Villaverde, Jerónimo de Carrión, Miguel de Irízar, Juan Ezequiel Fernández, Manuel Ibeas, Miguel de Ambiela, Cristóbal de Medrano (Magister Cantabriensis) y en especial, J. A. García de Carrasquedo, primer maestro de capilla de la Catedral de Santander. Entre su repertorio cabe destacar la misa en sí m BWV 232 y la Pasión según San Juan BWV 245 de J. S. Bach, el Messiah y las Antífonas para la Coronación de Haendel, Gran Misa en Do m. Kv. 427 y Misa Kv 192 de W. A. Mozart, La creación y la Theresienmesse de J. Haydn, La Isla desolada de Tomás Marco, Music for the funeral of Queen Mary de H. Purcell, Gloria de J. Rutter, Magnificat de J. Willcocks, Requiem de Fauré, Missa del Papae Marcelli de G.P. Palestrina o la Misa O magnum mysterium de T.L. de Victoria. Entre las agrupaciones que han colaborado con esta agrupación están la Camerata Musicale de Basilea, The Baroque Orchestra of The Royal Collage of Music, Les Nations de Ámsterdam, Pro Mvsica Antiqva de Madrid, la Orquesta de Cámara Arriaga de Bilbao, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, la Orquesta Sinfónica de RTVE, Orquesta de la Academia Música Antigua de Cantabria y la JOSCAN, así como con prestigiosos solistas y directores como A. Häkkinnen, J.L. Temes, O. Gershensohn, J. R. Encinar, D. Martín Etxebarria, A. Zapico, María Espada, Stephan Loges y Carlos Mena, entre otros.

Actúa regularmente en los principales marcos históricos, catedrales y teatros del país, así como en los prestigiosos festivales internacionales de música de ciudades como Santander, Segovia, Cuenca o Mónaco, siendo además la primera agrupación española que participa en este último. En el extranjero destacan sus conciertos por Inglaterra, Bélgica (Catedrales de Bruselas, Gante y Brujas), Francia (Catedrales de Nôtre Dame de París y Chartres), Mónaco (Catedral), Portugal (Lisboa y Oporto) e Italia. Su labor ha sido recogida en numerosas grabaciones para RTVE y RNE (Radio Clásica) y en ocho discos, dos de ellos dedicados a los maestros de capilla de la Catedral de Santander, siendo galardonado uno de ellos con el Premio Nacional del Disco; destacando las primeras grabaciones de las obras La isla desolada de T. Marco y de la Cantata Benedicta (de A. Dúo Vital). En su palmarés cuenta con galardones como el Primer Premio en Polifonía del XIII Certamen Nacional de Canto Coral, Segundo puesto en el XIV Certamen Nacional de Canto Coral, Primer Premio (Lira de Oro) y Premio especial del público del 43º Certamen de la Canción Marinera de San Vicente de la Barquera, Lira de Bronce en la 41º edición de este mismo certamen, Primer Premio en el XII Concurso Nacional de Corales Antonio José de Burgos, Premio especial del público y Segundo Premio en el Certamen Nacional de Coros de Rivas- Vaciamadrid y 2º Premio en el 26º Certamen Coral Internacional Villa de Avilés.

Cristina Vega Ramos comenzó sus estudios de piano con la profesora Elizavieta Jaszauty, ingresando después en el Conservatorio Profesional de Música de Majadahonda con Marisa Santisteban y más adelante en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca, donde se especializó con las más altas calificaciones en piano solista, música de cámara y piano contemporáneo bajo la dirección de los profesores Claudio Martínez Mehner y Patrín García Barredo. Posteriormente realizó estudios de Posgrado en la Escuela Katarina Gurska con Nino Kereselizde. A lo largo de los años siguientes ha continuado su formación con Kennedy Moretti, cursando al mismo tiempo los estudios superiores de clave en el Conservatorio Superior de Oviedo con Aarón Zapico, Samuel Maíllo y Jorge López Escribano. Ha recibido los consejos de maestros como Josep Colom, Mariana Gurkova, Alexander Kandelaki, Ihmre Rohmann, Joaquín Soriano y Elza Kolodin. Ha actuado en diversos lugares de toda la geografía española, tanto como intérprete solista como en música de cámara, destacando sus actuaciones en Auditorio Ciudad de León, la participación en las XVII Jornadas de Divulgación Musical de Fuencarral, y distintas salas de Madrid, Santander, Oviedo, Ciudad Real, Zamora, León, Salamanca, etc. Ha actuado como solista con orquestas como la JOPMA, la Orquesta Sinfónica del COSCYL, la Orquesta Sinfónica del COPMA y otras agrupaciones, bajo la dirección de maestros como Wolfgang Lischke, Claudio Martínez Mehner, Antonio Moya o Álvaro Corral. Recibió el Primer Premio en el II Concurso de Piano Intercentros Madrid, y ha sido destacada como Mejor Correpetidora en el Concurso de Música Antigua de Gijón en el año 2014.

En el terreno de la música de cámara es miembro desde 2017 de EnsoTrío, junto a la violinista Laura Villar y al violonchelista José Ramón Rioz. Desde 2006 compagina la actividad concertística con la docencia, que ejerce en la actualidad en el Conservatorio Profesional de Música de Torrelavega, como profesora de piano y pianista acompañante, así como su colaboración con la Camerata Coral de la Universidad de Cantabria.

Raúl Súarez García comienza sus estudios musicales a la edad de 7 años en la Schola Cantorum Catedral de León con la que actúa en conciertos por toda la geografía española, en Portugal y en Italia, así como en grabaciones realizadas para TVE, como el estreno del Réquiem de Antonio María Valencia. En 1991 inicia el coro del C. P. de Quevedo de León. Es cofundador en 1996 del programa de Aulas Corales del Ayuntamiento de Oviedo y en el año 2000 participa en el origen de la misma experiencia en Avilés. Se hace cargo en 1998 de la dirección de los Escolinos del Orfeón de Castrillón. Entre el 2000 y el 2002 dirige el Orfeón de Castrillón y, desde noviembre de 2003, a la Coral Polifónica ASCASAM. Además, ha sido miembro del consejo de dirección del Aula de Música de la Universidad de Cantabria entre los años 2006 y 2009, así como en la actualidad. También ha colaborado en diversos proyectos y giras con el grupo de música antigua Ars Combinatoria.

Desde septiembre de 2004 asume la dirección de la Camerata Coral de la Universidad de Cantabria, formación con la que estrena en España la “Messe Solennelle” de J. Langlais y el estreno absoluto de “La isla desolada”, cantata profana de Tomás Marco, así como la recuperación y primera grabación de la Cantata Benedicta de A. Dúo Vital.

Realiza diversos programas con diferentes agrupaciones instrumentales como Gloria de J. Rutter, Magnificat de J. Willcocks, Misa Kv 192 de W. A. Mozart, Music for the funeral of Queen Mary de H. Purcell, Messiah de Haendel, Missa del Papae Marcelli de G.P. Palestrina o Misa O magnum mysterium de T.L. de Victoria, así como la preparación de la parte vocal de la Misa en si m BWV 232 y la Pasión según San Juan BWV 245 de J. S. Bach, la Gran Misa en Do m. Kv. 427 de Mozart, Messiah de Haendel, La creación de J. Haydn y La isla desolada de Tomás Marco; todo ello en colaboración con los maestros J. Ramón Encinar, J. Luis Temes, A. Häkkinen, O. Gershensohn, A. Zapico ó D. Martín Etxebarría entre otros. También realiza la grabación del disco 40 aniversario Cruce de caminos (de Pepe Santos) y “La isla desolada” (de Tomás Marco) con dicha formación y actúa en marcos tan prestigiosos como las Catedrales de Bruselas, Gante y Brujas (Bélgica), Catedrales de Nôtre Dame de París y Chartres (Francia), Catedral de Mónaco, Catedral de León o en Portugal (Lisboa y Oporto).

Caben destacar los siguientes premios bajo su dirección: Primer Premio en la modalidad de Polifonía del XIII Certamen Nacional de Canto Coral, Segundo puesto en el XIV Certamen Nacional de Canto Coral, Primer Premio (Lira de Oro) y Premio especial del público del 43º Certamen de la Canción Marinera de San Vicente de la Barquera, Lira de Bronce en la 41º edición de este mismo certamen, Primer Premio en el XII Concurso Nacional de Corales Antonio José de Burgos, Primer Premio del 14º Certamen de Coros Infantiles Príncipe de Asturias, Premio especial del público y Segundo Premio en el Certamen Nacional de Coros de Rivas- Vaciamadrid y 2º Premio en el 26º Certamen Coral Internacional Villa de Avilés. Profesor superior de oboe ha impartido la docencia durante más de 15 cursos en diferentes centros musicales: Escuela Oficial Profesional de Música Muñiz Toca de Oviedo, Conservatorio Profesional Jesús de Monasterio de Santander y en la actualidad en el Conservatorio Profesional de Torrelavega.

Sábado 2 de enero | 19.30 h. | Sala Argenta

Música Clásica. Orquesta Sinfónica Juvenil UIMP – Ataúlfo Argenta

Vicent Pelechano, director

Programa: Concierto de Año Nuevo

C. Offenbach Orfeo en los Infiernos (Obertura)

P.I. Tchaikovsky El lago de los cisnes (escenas del ballet)

J. Strauss Jr. Voces de primavera Op. 410 (vals)

J. Strauss Jr. Vals del emperador, Op.437

F. von Suppé Ein Morgen, ein Mittag und ein Abend in Wien. (Obertura)

P. I. Tchaikovsky El cascanueces, Op.71 (escenas del ballet)

J. Strauss Jr. Vida de artiata, Op 316 (vals)

J. Strauss Jr. El Danubio azul, Op.314 (vals)

Duración: 85 minutos. Sin descanso

La Orquesta Sinfónica Juvenil UIMP – Ataúlfo Argenta comenzó su andadura en el año 2010 gracias al impulso de un grupo de jóvenes estudiantes, convencidos de la necesidad de una joven orquesta sinfónica en Cantabria. Poco a poco, creció gracias al esfuerzo y al trabajo diario, convirtiéndose en una referencia en el panorama juvenil orquestal por su carácter permanente (se ensaya y se interpreta a lo largo de todo el año) e integral (a la enseñanza musical se une una rica educación en valores). La orquesta se forma no solo en lo musical, sino que trabaja apartados tan importantes para las personas como son la competencia social o la formación en valores. Esta metodología se puede llevar a cabo ya que la orquesta trabaja de forma continuada durante todo el año, permitiendo una planificación de ensayos y programación del repertorio a interpretar más eficaz y fructífera. Esto la permite crear unos vínculos y complicidad entre sus integrantes únicos. El fruto de este trabajo se traduce en un sonido intenso, sensible y natural fácilmente perceptible desde el primer acorde. De esta forma se ha conseguido crear una gran familia, capaz de interpretar un amplio repertorio de obras de diferentes estilos musicales. La orquesta ha realizado colaboraciones con diversos coros tanto de Cantabria como del resto de España. Del mismo modo han actuado como solistas reputados músicos nacionales como internacionales de la talla de Salvador Barberá, oboe solista de la Orquesta de Radio Televisión Española; Javier Barberá, trompeta solista de la Orquesta Sinfónica de Valenci; Pedro Ordieres, coprincipal de violines de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias; Juan Antonio Martínez Martín, trompeta solista de la Banda Municipal de Santa Cruz de Tenerife; o Sandro Gori, oboe colaborador de la Universidad de Firenze.

Durante estos diez años ha ido incrementando tanto su actividad musical como la calidad de sus programas. Anualmente realiza diversos conciertos, tanto en Cantabria como en el resto de España, colabora con nuestras instituciones como el Parlamento de Cantabria o la gala del deporte y, en colaboración con la UIMP, realiza uno de los pocos cursos de dirección internacional que se ofrecen en nuestro país bajo la dirección de directores extranjeros invitados de reconocido prestigio, yendo ya por su tercera edición. Han actuado como directores invitados Sergio Bernal, titular del área de música de la Universidad de Utah (USA) o Eric Lederhandler, director de Czech Virtuosi. Pensando en la formación de sus propios músicos, desarrolla anualmente un encuentro musical al que se invita a participar a alumnos y profesores de los conservatorios y escuelas superiores de música. Desde 2016 es la orquesta residente en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), cuyo Paraninfo del Campus de Las Llamas acoge de manera permanente los ensayos de la agrupación música, así como parte de los conciertos que ofrece en Santander. La Orquesta Sinfónica Juvenil UIMP – Ataúlfo Argenta, única orquesta sinfónica de carácter permanente en Cantabria, está dirigida actualmente por la batuta del maestro Vicent Pelechano como director titular.

Vicent Pelechano es uno de los jóvenes directores españoles más emergentes de los últimos años, con una marcada personalidad que imprime en sus conciertos. Está clasificado por la prensa especializada como un director de orquesta con una increíble capacidad intelectual, inteligencia emocional y psicológica. Desde la temporada 2014/2015 obtiene por oposición el puesto de director de la Banda Municipal de Música de Santander, cargo que combina con los numerosos compromisos nacionales e internacionales como director invitado. En 2017 se convirtió en el primer director de orquesta en recibir el reconocimiento, así como el nombramiento de persona distinguida en el Ministerio de Defensa (delegación en Cantabria).

En la temporada 2016 se ha convertido en uno de los directores más jóvenes en dirigir la Banda Sinfónica Municipal de Música de Madrid. Bajo su dirección, la Banda Municipal de Música de Santander se está convirtiendo en un referente del panorama nacional, lo que ha llevado a registrar un total de seis compactos en dos temporadas, siendo bajo su batuta la única banda municipal española en realizar un concierto con el Comité Olímpico Español. En el 2016 ha sido el director general del II Congreso Nacional de Amproband y III Concierto a Toda Banda. En el terreno orquestal, Vicent Pelechano ha sido el director titular más joven de la Orquesta Filarmónica de Menorca. Ha sido el primer director de orquesta español invitado a dirigir la Vienna City Orchestra, así como la Walnut Valley Symphony Orchestra (Los Ángeles, Estados Unidos).