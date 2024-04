¿Qué es UTIQ, la invasiva ‘cookie’ de las operadoras que deberías rechazar?

Todos, por defecto, damos «Aceptar» sin leer a la inmensa mayoría de Avisos Legales, Términos y Condiciones y, por supuesto, también ‘cookies’ instaladas en millones de páginas web.

Las ‘cookies’ son pequeños archivos de texto que, según los operadores, se pueden utilizar para rastrear las actividades y los hábitos del internauta.

Pero el caso de UTIQ es muy diferente al tratarse de la ‘cookie’ que podríamos definir como la más ‘invasiva’ de todas al estar gestionada por las grandes operadoras telefónicas como Jazztel, Movistar, Orange y Symio, es decir, las empresas de telefonía más importantes del país y con millones de clientes.

Una vez, por defecto como decíamos al principio de este artículo, estaba navegando con el teléfono y al entrar a una conocida página web di al botón «Aceptar» de UTIQ sin pensar mucho. Al momento, me empezaron a llegar mensajes de SMS y si no recuerdo mal también de email, y se me encendieron todas las alarmas.

En las comunicaciones mi operadora telefónica me advertía de que con UTIQ se empezaban a recopilar datos sobre navegación y gustos, y se llegaba a crear un perfil unificado de publicidad para mostrarme publicidad personalizada.

Entonces pensé que si existía un método de publicidad más invasivo y más contrario a la privacidad del internauta, yo no lo conocía: UTIQ había dado en el clavo del «más invasivo todavía» al contar con la connivencia de todos los operadores telefónicos relevantes de España.

Se supone que no se recopilan datos personales y que todos los datos están «anonimizados», pero a saber. Después de tantos escándalos como se están conociendo sobre el mercadeo de datos de las personas y las constantes brechas de ciberseguridad, cualquiera se fía.

Si te resulta tan inquietante como a mí que tu propia operadora de telefonía esté recopilando datos compartiéndolos con otras operadoras, mercadeando con tus hábitos en Internet, y quieres desactivar UTIQ, sigue leyendo.

Desactivar UTIQ

El sistema permite revocar el consentimiento y, en teoría, que después de haber aceptado UTIQ por error o por desconocimiento, se borren los datos al cancelar el consentimiento dado previamente.

Desactivar la «megacookie» UTIQ que aceptaste por despiste con tu teléfono móvil

Para revocar el consentimiento dado a UTIQ hay que entrar con el teléfono móvil en la web https://consenthub.utiq.com/ y darle al botón «Accede a tu consenthub», aunque en este momento nos aparece en inglés, no en español, con el término «Manage your UTIQ consents».

Una vez dentro, siempre con el mismo móvil con el que dimos al botón de Aceptar UTIQ, hay que entrar en «No quiero utilizar el servicio Utiq», y pulsar el botón de «Prevenir la activación del servicio Utiq». Se supone que así se desactiva esta invasiva «megacookie» de las operadoras durante un año.