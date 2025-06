Ratificado el principio de acuerdo del nuevo convenio colectivo del metal en Cantabria

CCOO de Industria, UGT FICA y USO han destacado que ‘la implicación, la participación y el respaldo de los trabajadores junto con la acción sindical coordinada han sido factores esenciales para avanzar en derechos y conseguir un convenio justo’

La asamblea de delegados del sector del metal de Cantabria, celebrada esta tarde en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria (UC), ha ratificado por una amplísima mayoría el principio de acuerdo alcanzado entre las federaciones de Industria de CCOO, UGT-FICA y USO y la patronal Pymetal en la sede del ORECLA el pasado viernes.

Según el recuento realizado tras la votación a través de urna, 214 delegados, de un total de 242, votaron a favor del principio del acuerdo (90,29%), frente a 27 votos en contra y un voto nulo. Dan así el visto bueno al principio de acuerdo del nuevo convenio colectivo (2025-2028) del sector siderometalúrgico cántabro.

Este respaldo mayoritario de los representantes sindicales pone fin al conflicto laboral que afectaba a más de 22.000 trabajadores y trabajadoras del sector y que había derivado en dos jornadas de huelga masivamente secundadas.

El acuerdo ratificado contempla ‘avances importantes’ en materia salarial: un incremento retributivo del 3,5% en 2025 y subidas para 2026, 2027 y 2028 del IPC más 0,7%. Además, se mejora la paga de vacaciones, incluyendo 30 días de plus convenio que se aplicarán progresivamente en seis años, el reconocimiento de la enfermedad profesional como accidente laboral, un aumento de la cobertura del seguro de vida de 18.000 a 24.000 euros, la mejora del complemento de nocturnidad, que pasa del 25 al 30%, la reducción del tiempo no remunerado por desplazamientos a media hora y, especialmente, el mantenimiento íntegro de los derechos adquiridos, incluyendo el plus de distancia, una de las principales ‘líneas rojas’ sindicales.

CCOO Industria, UGT-FICA y USO han valorado positivamente este acuerdo y han destacado el ‘compromiso, la unidad y la firmeza demostrada por los trabajadores del metal en Cantabria durante todo el proceso de negociación. Sin su implicación activa, su participación masiva en las dos jornadas de huelga y su respaldo constante a las reivindicaciones, no habría sido posible alcanzar este acuerdo que mejora las condiciones laborales y retributivas del sector’.

“Ha sido una victoria colectiva y una muestra de la fuerza de la clase trabajadora. Una vez más queda claro que la unidad del sector y la acción sindical coordinada son factores esenciales para avanzar en derechos, mantener la dignidad y conseguir un convenio justo”, han señalado los portavoces sindicales.