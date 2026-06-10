  • 10 de junio de 2026
  1. Home
  2. Mundo digital
  3. Reaparece la cuenta…

Reaparece la cuenta de Twitter (X) atribuida a Leire Díez, esta vez como «parodia»

.

Nuevo giro de guión en la delirante historia de las presuntas «cloacas» del PSOE.

En este caso el último episodio ha sido la repentina reaparición de la cuenta de Twitter (X) @leirediezpas de la exmilitante socialista y presunta «fontanera» del PSOE Leire Díez. @leirediezpas en su momento sí era la cuenta real de Díez, pero había quedado inactiva desde hacía años. Incluso, la cuenta seguía e interactuaba con numerosos periodistas y medios de comunicación cántabros, donde Díez residió durante mucho tiempo.

En las últimas horas, sin embargo, la cuenta ha vuelto a estar activa, esta vez como «parodia» aunque se desconoce quién está detrás de la reaparecida cuenta. 

En los nuevos mensajes publicados en junio hay diversas alusiones presuntamente humorísticas a la fontanería con respuestas a varias cuentas en X.

Se desconoce si la cuenta podría haber sido «hackeada» para su reactivación y para añadir el término «Plumber» (fontanero, en inglés) y presentarla como presunta «fontanera oficial del Reino». O si la propia Díez la habría reactivado, tampoco se sabe.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

.

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.