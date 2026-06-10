Reaparece la cuenta de Twitter (X) atribuida a Leire Díez, esta vez como «parodia»

Nuevo giro de guión en la delirante historia de las presuntas «cloacas» del PSOE.

En este caso el último episodio ha sido la repentina reaparición de la cuenta de Twitter (X) @leirediezpas de la exmilitante socialista y presunta «fontanera» del PSOE Leire Díez. @leirediezpas en su momento sí era la cuenta real de Díez, pero había quedado inactiva desde hacía años. Incluso, la cuenta seguía e interactuaba con numerosos periodistas y medios de comunicación cántabros, donde Díez residió durante mucho tiempo.

En las últimas horas, sin embargo, la cuenta ha vuelto a estar activa, esta vez como «parodia» aunque se desconoce quién está detrás de la reaparecida cuenta.

En los nuevos mensajes publicados en junio hay diversas alusiones presuntamente humorísticas a la fontanería con respuestas a varias cuentas en X.

Se desconoce si la cuenta podría haber sido «hackeada» para su reactivación y para añadir el término «Plumber» (fontanero, en inglés) y presentarla como presunta «fontanera oficial del Reino». O si la propia Díez la habría reactivado, tampoco se sabe.