Descubierto en Marina de Cudeyo un taller ilegal para el despiece de vehículos

Además de no estar dada de alta la actividad ni contar con licencia, se han observado otros incumplimientos relacionados con la gestión de residuos

La Guardia Civil junto con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, detectaron una presunta infracción de contrabando en un vehículo procedente del Reino Unido

11 de junio de 2026.- La Guardia Civil de Cantabria ha formulado un total de 18 denuncias administrativas, principalmente por contravenir diferentes normas de industria y medioambientales, a la persona responsable de un taller, que resultó ser ilegal, localizado en una nave del término municipal de Marina de Cudeyo.

De las actuaciones realizadas por la Guardia Civil se ha puesto al descubierto que en dicha nave se actuaba como taller dedicado al despiece de vehículos. Además de varios vehículos sobre los que estaban trabajando, se encontraron diferentes zonas donde se realizaba acopio de piezas de automóviles y neumáticos. En la nave también se hallaron varias motos acuáticas.

A finales del pasado mes de mayo, tras tenerse indicios de la posible existencia de un taller ilegal en Marina de Cudeyo, efectivos de la Guardia Civil pertenecientes a especialidades de Fiscal y Fronteras, así como del SEPRONA, realizaron una inspección a la nave donde se sospechaba esta actividad ilícita. En dicha inspección participaron igualmente Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.

Se pudo constatar la carencia de licencia, no estando dada de alta esta actividad, observándose once infracciones por contravenir diferentes normas en materia de industria y municipales.

Gestión de residuos

En la inspección igualmente se observaron deficiencias en el almacenamiento y la gestión incontrolada de residuos, tanto considerados peligrosos como no peligrosos.

Por contravenir normas relacionadas con la protección del medio ambiente se han formulado siete denuncias, algunas de ellas por no cumplir lo estipulado para el envasado y almacenamiento de residuos peligrosos, tales como motores sin descontaminar, líquidos refrigerantes o aceites, no presentando acreditación de la gestión de los residuos.

Además de almacenamiento y gestión incontrolada de neumáticos, se realizaban separación de piezas y componentes de automóviles en un lugar distinto a un Centro Autorizado de Tratamiento (CAT).

Infracción de contrabando

Paralelamente, Guardias Civiles de la Oficina de Análisis e Investigación Fiscal (ODAIFI), y agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, realizaron gestiones sobre un vehículo procedente del Reino Unido que se encontraba en la mencionada nave.

Del resultado de estas pesquisas infirieron una supuesta infracción de contrabando, al haberse introducido en España, un vehículo del Reino Unido, sin cumplir las obligaciones aduaneras, principalmente relacionadas con el pago de impuestos.