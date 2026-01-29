  • 29 de enero de 2026
Los sindicatos de TEKA siguen cuestionando las razones del ERE y exigen la reducción de los despidos

UGT-FICA, CCOO y CSIF volverán a reunirse con la empresa el 5 de febrero y reclaman una nueva propuesta de plan social

Los sindicatos de TEKA (UGT-FICA, CCOO y CSIF) han vuelto a cuestionar las razones del expediente de regulación de empleo (ERE) y a exigir la reducción del número de personas afectadas por los despidos inicialmente planteados por la empresa, 99 en sus distintos centros de trabajo de los que 47 corresponden a su fábrica de Santander.

Según aclaran las tres organizaciones sindicales, tras la cuarta reunión de negociación del ERE celebrada este jueves 28 de enero que se prolongó hasta pasadas las 22 horas, “la parte social insiste de nuevo en aclarar las causas y el impacto de la nueva estructura para el futuro de la compañía”.

“Sigue habiendo muchas dudas sobre las razones que argumenta el informe técnico y, en vista que determinados datos han cambiado desde final de año hasta hoy, se ha exigido a la Dirección revisar y reducir el número de puestos a amortizar”, precisan los sindicatos en un comunicado conjunto tras una reunión de negociación que duró siete horas.

UGT-FICA, CCOO y CSIF confían en que se reduzca el número de afectados y que se retire la propuesta social planteada por TEKA que consideran y se presente otra distinta “que se revisará en el caso de que no cumpla con las necesidades de la plantilla”.

Sindicatos y empresa reanudarán el período de consulta o de negociación del ERE el jueves 5 de febrero.

