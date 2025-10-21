El afectado presenta una lesión en una rodilla y varias contusiones

Rescatado un pescador caído en una zona acantilada de San Vicente de la Barquera

Esta tarde ha sido rescatado un pescador caído en una zona acantilada de San Vicente de la Barquera. El afectado ha sufrido un accidente en punta de Peñaentera, que le ha provocado una lesión en una rodilla y policontusiones, sin que pudiera moverse del lugar en el que se encontraba.

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha recibido aviso del suceso minutos antes de las 16:30 horas, momento en el que ha movilizado a la zona a bomberos del propio Ejecutivo, 061 y Guardia Civil.



Hasta el herido han llegado los agentes y los bomberos, que le han realizado una primera valoración, le han inmovilizado y le han asegurado en una camilla de rescate, en la que han iniciado el porteo para sacare por tierra de área rocosa en la que se ha producido el incidente.



A la evacuación se han sumado sanitarios de 061. Una vez en la ambulancia, el afectado ha sido trasladado al hospital de Sierrallana para ser tratado de las lesiones que presenta.