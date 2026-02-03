SATSE reclama mejoras para las matronas de Cantabria

Santander, 3 de febrero de 2026. El Sindicato de Enfermería, SATSE sigue reclamando mejoras para las matronas tras no salir adelante, ayer, la proposición no de ley presentada en el Parlamento de Cantabria.

Con los votos en contra del PP y de Vox, la proposición no de ley que recogía unas importantes y necesarias mejoras para las matronas de la región no pudo salir adelante lo que SATSE valora como el ‘agotamiento de una importante vía’ para lograr las reivindicaciones solicitadas.

“Llevamos años solicitando unas mejoras y cuando por fin parece que lo vamos a lograr, nos encontramos con los votos en contra de dos partidos políticos” declara Ana Samperio, secretaria general de SATSE Cantabria.

SATSE reclama que se aumente el número de matronas, especialmente en zonas tensionadas, garantizar las substituciones, nivelación del complemento específico, contar con el material necesario para poder realizar

correctamente el trabajo y el cumplimiento de la retribución de la autocobertura “no podemos añadir programas de prevención y dejar el cuidado de la mujer con plantillas insuficientes, faltas de material o condiciones laborales poco dignas” añade Samperio.

