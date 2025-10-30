  • 30 de octubre de 2025
  1. Home
  2. Portada
  3. Detenidos los presuntos…

Detenidos los presuntos autores de robos en máquinas de autolavado de gasolineras

.
Digiqole Ad

Previamente se había sustraído un vehículo utilizado en los desplazamientos a las gasolineras.

30 octubre de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria, en el marco de la operación “Nageta”, ha procedido a la detención de dos varones de 29 años de edad como presuntos autores de robos cometidos en estaciones de servicio donde se forzaron los cajetines de la recaudación de las máquinas de autolavado y la sustracción de un vehículo, hechos cometidos en los términos municipales de Camargo, Villaescusa, Los Corrales de Buelna y Riotuerto. Además, a uno de ellos, se le considera presunto autor de otro robo con fuerza en un trastero de Santa Cruz de Bezana.

La investigación se inició el pasado mes de septiembre a raíz de una serie de denuncias por robos en máquinas de autolavados de diferentes estaciones de servicio.

Durante la investigación, se evidenció que en los desplazamientos a las estaciones de servicio se había utilizado un vehículo sustraído en una empresa de alquiler del término municipal de Camargo, tras forzar el portón del establecimiento.

Averiguada la identidad de los presuntos autores de estos hechos en el presente mes de octubre, se procedió a su localización y detención, esclareciéndose cuatro robos en estaciones de servicio y la sustracción del vehículo. A uno de ellos, además se le encontraron diferentes efectos que habían sido robados en un trastero de Santa Cruz de Bezana en el pasado mes de septiembre, recuperando lo sustraído.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

En la imagen de archivo una manifestación del 1 de mayo en Santander - (C) Foto: David Laguillo/CANTABRIA DIARIOCantabria es la ‘única autonomía que pierde empleo en el último año y la segunda con más aumento del paro’, valora UGT Un investigado por capturar aves rapaces mediante cepos, dentro de una operación contra el uso de veneno y métodos de caza ilegales

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 942394881 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.