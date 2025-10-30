Detenidos los presuntos autores de robos en máquinas de autolavado de gasolineras

Previamente se había sustraído un vehículo utilizado en los desplazamientos a las gasolineras.

30 octubre de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria, en el marco de la operación “Nageta”, ha procedido a la detención de dos varones de 29 años de edad como presuntos autores de robos cometidos en estaciones de servicio donde se forzaron los cajetines de la recaudación de las máquinas de autolavado y la sustracción de un vehículo, hechos cometidos en los términos municipales de Camargo, Villaescusa, Los Corrales de Buelna y Riotuerto. Además, a uno de ellos, se le considera presunto autor de otro robo con fuerza en un trastero de Santa Cruz de Bezana.

La investigación se inició el pasado mes de septiembre a raíz de una serie de denuncias por robos en máquinas de autolavados de diferentes estaciones de servicio.

Durante la investigación, se evidenció que en los desplazamientos a las estaciones de servicio se había utilizado un vehículo sustraído en una empresa de alquiler del término municipal de Camargo, tras forzar el portón del establecimiento.

Averiguada la identidad de los presuntos autores de estos hechos en el presente mes de octubre, se procedió a su localización y detención, esclareciéndose cuatro robos en estaciones de servicio y la sustracción del vehículo. A uno de ellos, además se le encontraron diferentes efectos que habían sido robados en un trastero de Santa Cruz de Bezana en el pasado mes de septiembre, recuperando lo sustraído.