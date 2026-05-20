San Vicente de la Barquera aprueba un Presupuesto de más de 6,3 millones de euros

San Vicente de la Barquera, 20/05/2026.- El Salón de Plenos de San Vicente de la Barquera acogió el lunes un pleno Extraordinario para la aprobación inicial del Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2026.

El Presupuesto fue aprobado por mayoría absoluta con los votos a favor del Equipo de Gobierno formado por PSOE y PP, y con el voto en contra de la Agrupación Vecinos de San Vicente de la Barquera.

El Presupuesto de Gastos, por un total de 6.398.000 euros, incluye 1.889.448 en Gastos de Personal; 3.677.553,40 en Gastos Corrientes en bienes y servicios; 435.786,60 en Transferencias Corrientes; 278.613 en Inversiones y 97.840 en transferencias de capital.

El Presupuesto de Ingresos, por un total de 6.427.000 euros, incluye 1.927.994 en Impuestos Directos; 636.000 en Impuestos Indirectos; 1.609.801,60 en Tasas, precios públicos y otros ingresos; 1.694.144 en Transferencias corrientes; 489.060 en Ingresos patrimoniales y 60.000 en Transferencias de capital.