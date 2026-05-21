  • 21 de mayo de 2026
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Tres detenidos por robos con fuerza y por quemar un vehículo sustraído

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El vehículo sustraído había sido usado para cometer otros robos de herramienta en los municipios de Suances y Ruente

Robaron herramientas y un vehículo por valor de más 33.000 euros

21 de mayo de 2026.- La Guardia Civil de Cantabria, en el marco de la operación MONCAO, ha procedido a la detención de dos hombres y una mujer de entre 24 y 39 años edad, vecinos de los municipios de Piélagos y Polanco, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza y daños mediante incendio de un vehículo en el municipio de Polanco. Además, a uno de los anteriores se le considera presunto autor de otros delitos de robo con fuerza, hurto y estafa en los municipios de Suances y Ruente.

A mediados del pasado mes de febrero, la Guardia Civil tuvo conocimiento que, en dos almacenes del término municipal de Polanco, habían sustraído diversa herramienta de jardinería y un vehículo, valorando todo ello en unos 30.000 euros.

De las investigaciones se hizo cargo el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Torrelavega, localizando en el municipio de Piélagos, el vehículo sustraído, totalmente calcinado y sin la citada herramienta.

Continuando con las indagaciones, los agentes averiguaron la identidad de los presuntos autores del robo, y que una de estas personas, también había podido vender otras herramientas, que no se correspondían con ninguna de las sustraídas en el municipio de Polanco.

Siguiendo esta línea de investigación, se pudo saber que estas herramientas correspondían a un robo y un hurto en los municipios de Suances y Ruente, ocurridos en las mismas fechas, ascendiendo el valor de lo sustraído en estos casos a unos 3.300 euros. Además, el vehículo sustraído fue utilizado en todos los hechos delictivos reseñados y posteriormente incendiado.

Durante la investigación se han podido recuperar varias de las herramientas sustraídas, y entre finales de abril y el presente mes de mayo, una vez localizados los presuntos autores, se procedió a su detención. Se continúan las labores de investigación para la localización de la herramienta de jardinería que aún no ha sido recuperada.

David Laguillo
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David Laguillo

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David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

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