Investigados dos jóvenes por el atropello a un peatón durante una quedada organizada en redes sociales

Los hechos ocurrieron en Medio Cudeyo, aprovechando que posteriormente había un rally en la zona.

20 mayo 2026.- Efectivos de la Agrupación de Tráfico del Sector de Cantabria han investigado a dos jóvenes de 20 y 22 años y vecinos de Cabezón de la Sal (Cantabria), como presuntos autores de diferentes delitos relacionados con el atropello de un peatón ocurrido en la madrugada del pasado 18 de abril en la carretera CA-640, en el mirador de la Hermosa del término municipal de Medio Cudeyo.

Los hechos tuvieron lugar durante una “quedada” de vehículos, organizada a través de redes sociales, en la que presuntamente se realizaban maniobras temerarias, pasadas y drifting (derrapes), aprovechando que esa misma mañana se disputaba una de las etapas de un rally. En la zona se encontraban numerosas personas que habían pernoctado en las proximidades para asistir al evento deportivo.

Como consecuencia de estos hechos, un joven de 19 años, vecino de Bizkaia, resultó atropellado, teniendo que ser evacuado en ambulancia al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Aunque posteriormente fue dado de alta, las lesiones que presenta el joven continúan pendientes de evolución, y todavía no se puede determinar el alcance definitivo de las mismas.

Con motivo de la celebración del rally, la Guardia Civil, había activado un dispositivo especial de vigilancia con seguimiento de las redes sociales para detectar conductas peligrosas relacionadas con este tipo de concentraciones. Durante las investigaciones, los agentes localizaron varios videos en los que se apreciaban maniobras temerarias, captándose en uno de ellos el momento exacto del atropello.

La investigación se completó con la toma de declaraciones a los implicados y testigos, al objeto de identificar al autor o autores de los hechos.

Como resultado de las pesquisas, a finales del pasado mes de abril fue investigado el conductor del vehículo implicado, un varón de 20 años de edad, como presunto autor de los delitos de conducción temeraria, lesiones por imprudencia grave, abandono del lugar del accidente y desordenes públicos.

Asimismo, también fue investigado el copiloto del vehículo, un varón de 22 años como presunto cooperador en el delito de abandono del lugar del accidente.

Los agentes localizaron igualmente el vehículo implicado, sobre el cual ya se habían realizado reparaciones para subsanar los daños ocasionados como consecuencia del atropello.

La Guardia Civil recuerda que los delitos de lesiones por imprudencia grave, abandono del lugar del accidente, conducción temeraria y desórdenes públicos, relacionados con esta investigación, pueden conllevar penas que oscilan entre varios meses de multa y cuatro años de prisión, instando a que se haga un uso responsable de las vías, evitando conductas de riesgo que pongan en peligro la vida o la integridad física del resto de usuarios.