Santander entrega diplomas y un lote de libros a los colegios que han trabajado con la campaña ‘Futuro es igualdad’

Zulema Gancedo destaca la “gran respuesta” encontrada en los centros que se han comprometido a dedicar parte de su tiempo escolar a la campaña

El Ayuntamiento de Santander entregará diplomas y un lote de libros a los colegios que han trabajado con la campaña ‘Futuro es igualdad’.

Así lo ha dado a conocer la concejala del área, Zulema Gancedo, quien ha destacado la “gran respuesta” encontrada en los centros que se han comprometido a dedicar parte de su tiempo escolar a la campaña.

Tal y como ha detallado, más de 2.000 alumnos de 18 colegios de Santander han trabajado con la campaña ‘Futuro es igualdad’, que el Ayuntamiento lanzó con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

La edil, tras visitar varios colegios participantes, mostró su satisfacción por el trabajo realizado por los menores y les felicitó por su esfuerzo y dedicación en un tema que, a su juicio, es “necesario tratar y trasladar a los más pequeños con el fin de educarles en igualdad de oportunidades”.

La campaña estuvo en la calle durante el mes de marzo a través de mupis y tótems, y pone el foco en cómo la desigualdad actúa desde lo cotidiano, condicionando el presente y determinando el futuro de las personas. A través de situaciones reconocibles y ámbitos clave de la vida, se evidencia todo aquello que todavía no es igual, recordando que la igualdad real no es una aspiración abstracta, sino una responsabilidad colectiva pendiente.

Así, ha indicado que, en la labor de coeducación, esta campaña se ha trasladado como una actividad participativa a los centros educativos pasándoles el material para realizar un taller a través del que el alumnado ha ido realizando dibujos o frases en esos carteles, comenzando siempre con “Igualdad es…” para después hacer una exposición.

En este sentido, y en agradecimiento a la respuesta de los centros y de los propios alumnos, se les hará llegar un diploma y un lote de 10 libros compuesto por ‘Niñas y niños feministas’, ‘La muñeca de Lucas’, ‘Intrépidas, excepcionales viajes de 27 exploradoras’, ‘El Rosa, el Azul y tu’, ‘Una casa para cada artista’, ‘Matilda’ (Edición Ilustrada), ‘Un puente hacia Terabithia’, ‘Mujeres en Ciencia’, ‘Persiguiendo sueños’, ‘El incendio de Santander’ (Cuadernillo didáctico) y ‘Santander una ciudad para vivir’

Gancedo ha incidido en que la campaña sigue la línea estratégica 3 del Plan de Igualdad referida a la Educación para la Igualdad con el objetivo de superar los roles tradicionales de género y evitar actitudes y comportamientos sexistas entre la población general.