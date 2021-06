Santander financiará el carné de conducir a 27 vecinos

El proyecto “Conduce tu Futuro” nació en el año 2009 tras constatarse que muchos de los usuarios del CMICAD y de la Agencia de Desarrollo Local (ADL) del Ayuntamiento de Santander no podían acceder a ofertas de trabajo concretas por no tener el citado permiso o tenerlo paralizado por no contar con recursos económicos suficientes para finalizarlo.

Asimismo, los interesados tienen que tener un nivel alto de español con comprensión oral y escrita; en el caso de solicitar el carnet C (camión), estar en posesión del permiso de conducir clase B en vigor con dos años de antigüedad; no superar 18.000 euros de ingresos anuales, incrementándose un 20% por cada miembro de la unidad familiar; y tener disponibilidad horaria.