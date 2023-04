Santander guarda un minuto de silencio en repulsa por el asesinato de dos mujeres en Huelva y Ávila

Miembros de la Corporación santanderina, trabajadores y ciudadanos han vuelto a condenar la violencia de género que este año ya ha acabado con la vida de 13 mujeres

La Plaza del Ayuntamiento de Santander ha acogido este mediodía un minuto de silencio en el que han participado miembros de la Corporación municipal, trabajadores y ciudadanos para condenar el asesinato de dos mujeres en Huelva y Ávila.



La mujer presuntamente asesinada por su expareja en Huelva tenía 34 años y no tenía hijos menores de edad. Además, no existían denuncias previas por violencia de género por parte de la víctima contra el presunto agresor.



Por su parte, la mujer asesinada por su cónyuge en Ávila esta misma semana tenía 81 años y, al igual que en el caso anterior, no existían denuncias previas.



Con estos asesinatos, la violencia machista se ha cobrado que en lo que va año la vida de 13 mujeres y deja a un total de 14 menores huérfanos.



Además, según los datos del Ministerio de Igualdad, actualmente existen dos casos en investigación también por violencia de género.



La alcaldesa, Gema Igual, ha presidido el acto y ha pedido un día más la implicación de todos los santanderinos para acabar con la violencia contra las mujeres y los menores.



El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista las 24 horas y en 51 idiomas. No deja rastro en la factura, pero hay que borrarlo del registro de llamadas. Los menores también pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10 y los ciudadanos testigos de alguna agresión, al 112.



Desde 2003, son ya 1.197 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas.