Santander lanza una campaña contra la explotación sexual y la trata de personas

El Ayuntamiento lanza la campaña ‘No pagues por sexo. No permitas que te vendan personas. Si no compras, no hay venta’

Se lanzará este lunes con motivo de la conmemoración el 23 de septiembre del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas

Además, ha anunciado que Santander acogerá los días 17, 18 y 19 de octubre unas jornadas sobre trata, explotación sexual y prostitución en el Paraninfo de la Magdalena

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento en la lucha contra la explotación sexual y la trata de personas, durante la presentación de la campaña ‘No pagues por sexo. No permitas que te vendan personas. Si no compras, no hay venta’ que el Consistorio lanzará este lunes con motivo de la conmemoración el 23 de septiembre del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas.

Acompañada por el concejal de Igualdad, Álvaro Lavín, y parte del equipo de trabajo, Igual ha explicado que la campaña, que se desarrollará hasta el 2 de octubre, pretende concienciar de que sin demanda de prostitución no existe la trata de personas con fines de explotación sexual, y que la prostitución es donde tradicionalmente más violencia se ejerce contra las mujeres.

Tal y como ha detallado, la campaña se enmarca dentro del Plan de Igualdad entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de Santander, que dentro del objetivo “Actuar contra la violencia” del Eje Calidad se recoge la acción de “sensibilizar e informar sobre la explotación sexual y el tráfico de mujeres”.

La campaña consistirá en informar y sensibilizar a través de la instalación de carteles en las marquesinas de autobuses a lo largo de toda la ciudad, así como en redes sociales y se une a otras acciones que se están desarrollando desde la Concejalía relacionadas con la trata, la explotación sexual y la prostitución.

Entre ellas, ha mencionado la exposición ‘No seas cómplice’, una muestra itinerante organizada por el Instituto de las Mujeres y el Ministerio de Igualdad y cofinanciada por el Fondo Social Europeo que denuncia las situaciones de trata de seres humanos que existen en nuestro país y busca evitar la tolerancia social hacia la explotación sexual de mujeres y niñas y que puede visitarse durante este mes de septiembre en el centro cívico de Tabacalera, en horario de 8:30 a 20:30 horas.

Asimismo, la alcaldesa ha recordado que el Ayuntamiento mantiene colaboraciones con la directora Mabel Lozano para el patrocinio del documental ‘AVA’ que esta misma semana ha sido rodado en Santander y Cantabria y para la realización de talleres de sensibilización en colegios e institutos.

Igualmente, ha destacado la estrecha colaboración que mantiene el Consistorio con la asociación Nueva Vida a quien ha financiado el Estudio sobre prostitución en la ciudad de Santander y que fue presentado recientemente en el Consejo de Igualdad.

También ha anunciado que Santander acogerá los días 17, 18 y 19 de octubre en el Paraninfo de la Magdalena unas jornadas sobre trata, explotación sexual y prostitución.

“Las víctimas de explotación sexual necesitan nuestra ayuda y merecen la visibilidad de sus dramas. Por eso, estas acciones son una pequeña forma de dársela. Además, nuestro compromiso es seguir incrementando estas acciones y trabajando y colaborando con las organizaciones que mejor conocen esta realidad, como hemos venido haciendo hasta ahora”, ha subrayado.

La trata de seres humanos con fines de explotación sexual constituye una profunda violación de los derechos humanos, que utiliza a las personas, principalmente mujeres y niñas, como simple mercancía. Para acabar con ella, es importante visibilizarla y tomar conciencia de su existencia en nuestro entorno. No puede obviarse que el destino de las víctimas de trata con fines de explotación sexual es la prostitución. Por ello, la demanda de servicios sexuales se identifica como una de sus principales causas. El rechazo de la sociedad ante el consumo de personas es fundamental para su erradicación.

Según la ONU, España ocupa el puesto número uno en consumo de prostitución en Europa y es el tercer país que más demanda a nivel internacional.