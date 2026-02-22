  • 22 de febrero de 2026
Santander y el Colegio de Médicos colaboran para desarrollar un proyecto de reanimación cardíaca en las aulas

La alcaldesa y el presidente de la organización colegial firman el convenio que tiene como objetivo proporcionar pautas de actuación básicas en caso de que cualquier escolar se encuentre ante una persona que haya sufrido una parada cardíaca

El Ayuntamiento y el Colegio de Médicos de Cantabria han reafirmado su apuesta por la educación para la salud de niños, adolescentes y jóvenes, profesorado y familia en el ámbito escolar con el proyecto ‘Solo con las manos’.

Éste es el objetivo del convenio firmado entre ambas entidades y que han firmado la alcaldesa, Gema Igual, y el presidente de la organización colegial, Javier Hernández de Sande, en el que se incluyen las acciones dirigidas a proporcionar pautas de actuación básicas en caso de que cualquier escolar se encuentre ante una persona que haya sufrido una parada cardíaca.

Igual ha explicado que, a través de la Concejalía de Salud, y en colaboración con el Colegio de Médicos, se promueven acciones dirigidas a la población en edad escolar a través de la comunidad educativa, que incluyen intervenciones tanto con los escolares como las familias, el profesorado y otro personal de referencia con este colectivo.

Con estas acciones, se pretende capacitar a los niños para el cuidado de la salud en las diferentes etapas de la vida.

En el marco de estas actuaciones se incluye este convenio, mediante el cual el Ayuntamiento de Santander seguirá desarrollando este curso escolar un conjunto de actuaciones para dar respuesta efectiva a las necesidades más inmediatas de niños y jóvenes.

La alcaldesa ha recordado que los primeros 3 o 4 minutos tras una parada cardíaca son cruciales para salvar vidas y, por eso, ha insistido en la importancia de formar a los santanderinos ante esta situación de emergencia y hacerlo sobre todo desde las etapas más tempranas como es la edad escolar.

