Camargo pone en marcha el programa «Activa tu salud» para fomentar hábitos saludables en los centros educativos

El proyecto, desarrollado en colaboración con el Colegio de Fisioterapeutas, acerca la prevención y el bienestar a las aulas

Muriedas, viernes 20 de febrero de 2026.- El Ayuntamiento de Camargo ha puesto en marcha el programa ‘Activa tu salud’, una iniciativa dirigida al alumnado de 5º y 6º curso de Primaria, y de 1º y 2º de ESO, con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludables desde edades tempranas. El proyecto se ha llevado a cabo en colaboración con el Colegio de Fisioterapeutas de Cantabria dentro de la estrategia municipal de prevención y educación para la salud en el ámbito escolar.

En el marco de esta iniciativa, el alcalde, Diego Movellán, y la concejala de Educación, Marian Rovira, han visitado las instalaciones del Colegio Sagrada Familia, uno de los centros en los que se han desarrollado los talleres. Tras el encuentro con el alumnado y los docentes, Movellán se ha referido a la prevención como el “elemento clave” de cara a” evitar problemas de salud en el futuro”.

Un motivo por el que se ha mostrado “a favor” de trabajar este tipo de contenidos en las aulas, con el fin de “seguir animando a los chicos y chicas a ir introduciendo pequeños gestos cotidianos en su rutina diaria”, como mantener una buena postura o incorporar actividad física regular. “Son cuestiones”, según el regidor, “que tienen un impacto directo en la calidad de vida”, por lo que “es necesario”, ha dicho, “que sigamos ofreciendo herramientas prácticas adaptadas a las diferentes etapas educativas”.

Las sesiones, que además de en el Colegio Sagrada Familia, se han llevado a cabo en los IES Ría del Carmen y Valle de Camargo, y en el CEIP Juan de Herrera, son impartidas por fisioterapeutas colegiados mediante una metodología teórico-práctica, adaptada a cada grupo de edad. A través de dinámicas participativas, juegos y materiales audiovisuales, el alumnado trabaja aspectos relacionados con la actividad física, el descanso, la postura corporal, la alimentación y el bienestar emocional, poniendo especial énfasis en la prevención de problemas músculo-esqueléticos.

Así, los estudiantes han asistido a una explicación teórica centrada en comprender qué factores influyen en su salud y bienestar físico y mental, qué hábitos pueden modificar para mejorar su calidad de vida y de qué manera las posturas diarias afectan a la salud músculo-esquelética. Esta formación se completa con una parte práctica basada en dinámicas y pequeños retos, orientados a la mejora de las capacidades físicas, la adquisición de estrategias para un descanso nocturno adecuado, la promoción de una alimentación saludable y el aprendizaje de técnicas posturales.