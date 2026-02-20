  • 20 de febrero de 2026
  1. Home
  2. Cantabria
  3. Camargo pone en…

Camargo pone en marcha el programa «Activa tu salud» para fomentar hábitos saludables en los centros educativos

Camargo pone en marcha el programa «Activa tu salud» para fomentar hábitos saludables en los centros educativos

.

El proyecto, desarrollado en colaboración con el Colegio de Fisioterapeutas, acerca la prevención y el bienestar a las aulas

Muriedas, viernes 20 de febrero de 2026.- El Ayuntamiento de Camargo ha puesto en marcha el programa ‘Activa tu salud’, una iniciativa dirigida al alumnado de 5º y 6º curso de Primaria, y de 1º y 2º de ESO, con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludables desde edades tempranas. El proyecto se ha llevado a cabo en colaboración con el Colegio de Fisioterapeutas de Cantabria dentro de la estrategia municipal de prevención y educación para la salud en el ámbito escolar.

En el marco de esta iniciativa, el alcalde, Diego Movellán, y la concejala de Educación, Marian Rovira, han visitado las instalaciones del Colegio Sagrada Familia, uno de los centros en los que se han desarrollado los talleres. Tras el encuentro con el alumnado y los docentes, Movellán se ha referido a la prevención como el “elemento clave” de cara a” evitar problemas de salud en el futuro”.

Un motivo por el que se ha mostrado “a favor” de trabajar este tipo de contenidos en las aulas, con el fin de “seguir animando a los chicos y chicas a ir introduciendo pequeños gestos cotidianos en su rutina diaria”, como mantener una buena postura o incorporar actividad física regular. “Son cuestiones”, según el regidor, “que tienen un impacto directo en la calidad de vida”, por lo que “es necesario”, ha dicho, “que sigamos ofreciendo herramientas prácticas adaptadas a las diferentes etapas educativas”.

Las sesiones, que además de en el Colegio Sagrada Familia, se han llevado a cabo en los IES Ría del Carmen y Valle de Camargo, y en el CEIP Juan de Herrera, son impartidas por fisioterapeutas colegiados mediante una metodología teórico-práctica, adaptada a cada grupo de edad. A través de dinámicas participativas, juegos y materiales audiovisuales, el alumnado trabaja aspectos relacionados con la actividad física, el descanso, la postura corporal, la alimentación y el bienestar emocional, poniendo especial énfasis en la prevención de problemas músculo-esqueléticos.

Así, los estudiantes han asistido a una explicación teórica centrada en comprender qué factores influyen en su salud y bienestar físico y mental, qué hábitos pueden modificar para mejorar su calidad de vida y de qué manera las posturas diarias afectan a la salud músculo-esquelética. Esta formación se completa con una parte práctica basada en dinámicas y pequeños retos, orientados a la mejora de las capacidades físicas, la adquisición de estrategias para un descanso nocturno adecuado, la promoción de una alimentación saludable y el aprendizaje de técnicas posturales.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

El Colegio de Periodistas organiza «Voces contra el silencio: cine y periodismo» Default ThumbnailUGT destaca que Cantabria registra la menor brecha salarial de género desde 2005 aunque supera los 450 euros brutos al mes Fallece por causas naturales Pas, una de las hembras de león marino más carismáticas del Parque de la Naturaleza de CabárcenoFallece por causas naturales Pas, una de las hembras de león marino más carismáticas de Cabárceno

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.