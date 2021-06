Se dispara la incidencia acumulada entre los más jóvenes

Por último, el consejero de Sanidad se ha referido a la IA de los más jóvenes “que está disparada”, especialmente en el grupo de edad de 20 a 30 años y entre los de 16 a 19 años, “una incidencia altísima”, ha reiterado Miguel Rodríguez. Y, aunque, por el momento no tiene repercusión hospitalaria, “no se trata solo de que la gente no tenga que acudir a los hospitales”, sino que hay que evitar, en la medida de lo posible, que la gente se infecte porque llegará algún momento en que alguna persona con morbilidades conocidas o desconocidas se comprometa seriamente su estado de salud.

“Esta semana no va a haber ningún municipio en nivel 3, no por los datos de incidencia, que son altos, sino por la baja incidencia en mayores de 65 años, que tiene mucho peso, y la buena situación hospitalaria en todos los centros de la región, que contrarrestan los malos datos de incidencia”.