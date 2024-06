Se estabiliza la contratación y baja el paro registrado en Cantabria

Síguenos en GOOGLE NEWS

El Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal ha publicado información sobre el mercado de trabajo en Cantabria, con datos de contratación y del paro registrado en la comunidad autónoma de mayo de 2024.

La contratación parece haberse estabilizado en el marco normativo de la última reforma laboral: mantenimiento de los contratos indefinidos y repunte de los temporales. En su conjunto el acumulado ya no supera al del año pasado, ni en número de contratos ni en el de personas participantes.

El dato que más repunta es el de las personas que acceden a un primer contrato, dada la dificultad para encontrar candidaturas. La contratación se va centrando en la preparación de la campaña estival, tanto en los servicios propios (hostelería, alojamiento, alimentación, ocio, etc.) como en su intendencia en general (transporte, sanidad, etc.).



El paro registrado sigue disminuyendo en la mayoría de los colectivos: en todas las edades, pero en especial entre las personas más jóvenes; en todos los niveles formativos, no tanto entre los menos formados; baja más entre quienes llevan menos tiempo «apuntados».

El peor dato sigue siendo la enorme brecha de género, casi 18 puntos. El sector Servicios es el que más recorta el número de personas desempleadas, además de ser el que más pondera en la economía cántabra. Por grupos ocupacionales el descenso es general en todos los grandes grupos, aunque con distinta intensidad. Los operadores de instalaciones y maquinaría, y montadores es el grupo con menos disminución del paro, grupo fundamental en el sector industrial.