Siete detenidos por la presunta falsificación de documentos de venta y gestión de diez vehículos

Siete detenidos por la supuesta falsificación de documentos de venta y gestión de diez vehículos

Los vehículos fueron vendidos por 74.000 euros, cantidad de la que tampoco se han pagado sus correspondientes impuestos.

Tres de los detenidos están relacionados con una gestoría, de los cuales dos de ellos ya habían sido detenidos este año por prácticas similares.

Los vehículos procedían de diferentes países de Europa.

27 junio de 2025.- Efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Cantabria han procedido a la detención de siete personas como presuntas autoras de falsedad documental y pertenencia a grupo criminal, en relación con la venta y legalización de vehículos adquiridos en diferentes países de Europa y vendidos en Cantabria.

La trama descubierta, entre noviembre de 2022 y finales de agosto de 2023, realizó la venta e hizo las gestiones oportunas para documentar los vehículos en España, haciendo uso presuntamente de documentos falsificados de 10 vehículos.

Estos vehículos fueron vendidos por 74.000 euros, no figurando en ningún documento dato alguno de la empresa vendedora, afincada en el término municipal de Reocín. Tampoco se realizó el pagó de los impuestos correspondientes por estos vehículos, ni se hacían cargo de las garantías de los mismos.

A finales del año 2023, componentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Cantabria comenzaron una investigación, al tener conocimiento que el comprador de uno de esos vehículos, importado desde Francia, tenía problemas mecánicos, no recibiendo la atención que precisaba según la garantía obligatoria.

Contratos falsificados

Durante las pesquisas, se pudo determinar que la mercantil asentada en el término municipal de Reocín, compraba vehículos en empresas de Europa, para posteriormente ofertarlos y venderlos desde su establecimiento.

En las ventas desde Cantabria, supuestamente falsificaban el documento de compra inicial del vehículo en Europa. De esta forma, entregaban al cliente dicho contrato de compra, figurando como vendedor la empresa europea y desapareciendo toda referencia a la mercantil que realmente realizaba la venta en Cantabria.

Con esta práctica, sin consentimiento de las empresas de países de Europa donde se adquirían en primera instancia los vehículos, se pretendía que la mercantil cántabra no figurará en documento alguno que se presentara ante los diferentes organismos, evitando de esta forma el pago de los impuestos reglamentarios y la imposibilidad de ofrecer las garantías de los vehículos vendidos.

Por estos hechos se procedió a la detención de cuatro personas vinculadas con la empresa, algunos de ellos familiares.

Connivencia con gestores

Para la comisión de los hechos relatados era necesario la connivencia con gestores para la tramitación de la documentación aportada, procediéndose a la detención de tres personas de una gestoría situada en la comarca del Besaya.

De las pesquisas realizadas se deduce, que en la citada gestoría no se realizaban las acciones de comprobación necesarias para garantizar la legalidad de la documentación, presentando ante los diferentes organismos el contrato supuestamente falsificado y permisos de circulación que no correspondían con la actual situación del vehículo. Por otro lado, permitían la no presencia de comprador y vendedor en las gestiones, sin contar con autorización y firmas para los trámites.

En enero del presente año, se informó de la detención de dos personas de una gestoría de Cantabria, por acciones similares de presentación de documentaciones falsificadas. Esas personas, han sido nuevamente detenidas en esta investigación.