Sin dinero ni vacaciones: acusan de presunto fraude a la agencia promocionada por Vito Quiles
Una agencia de viajes creada hace tan solo cuatro meses, según se puede comprobar en los registros de Whois disponibles en internet, y con sede en Londres, ha generado una fuerte polémica al ser acusada de presuntamente quedarse el dinero de sus clientes sin proporcionar los viajes a precios «increíbles» anunciados en su web.
La web ha sido promocionada por el polémico internauta Vito Quiles, a quien la organización de consumidores FACUA apunta por la difusión de esta empresa «fantasma», que en su página web afirma ser «una agencia de viajes especializada en ofrecer experiencias únicas a precios increíbles», aunque ya han surgido varios afectados que aseguran que conocieron la agencia por Quiles, pero no han recibido sus vacaciones y que la agencia no contesta.
La página web de la agencia ni siquiera proporciona un aviso legal de Términos y Condiciones del servicio, lo cual ya de entrada incumple las normativas sobre comercio electrónico que rigen en la Unión Europea.
9 de agosto de 2025
