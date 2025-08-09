Sin dinero ni vacaciones: acusan de presunto fraude a la agencia promocionada por Vito Quiles

El polémico internauta Vito Quiles durante una emisión del programa 360 de LA1

Una agencia de viajes creada hace tan solo cuatro meses, según se puede comprobar en los registros de Whois disponibles en internet, y con sede en Londres, ha generado una fuerte polémica al ser acusada de presuntamente quedarse el dinero de sus clientes sin proporcionar los viajes a precios «increíbles» anunciados en su web.

La web ha sido promocionada por el polémico internauta Vito Quiles, a quien la organización de consumidores FACUA apunta por la difusión de esta empresa «fantasma», que en su página web afirma ser «una agencia de viajes especializada en ofrecer experiencias únicas a precios increíbles», aunque ya han surgido varios afectados que aseguran que conocieron la agencia por Quiles, pero no han recibido sus vacaciones y que la agencia no contesta.

La página web de la agencia ni siquiera proporciona un aviso legal de Términos y Condiciones del servicio, lo cual ya de entrada incumple las normativas sobre comercio electrónico que rigen en la Unión Europea.