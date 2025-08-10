  • 10 de agosto de 2025
Gema Igual felicitó a los campeones santanderinos de kickboxing

Gema Igual felicitó a los campeones santanderinos de kickboxing
Los kickboxers han representado a Cantabria y han obtenido 16 medallas en el Campeonato de España infantil, cadete y junior celebrado en Guadalajara, así como a los luchadores que participaron en el Nacional senior de Alicante

Sois un motivo de orgullo para los santanderinos y un ejemplo de superación y constancia, valores necesarios e imprescindibles para triunfar en el deporte y en la vida”, destaca

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha recibido en el Ayuntamiento a los deportistas santanderinos de kickboxing que han representado a Cantabria y a quienes ha felicitado por sus recientes éxitos en los Campeonatos Nacionales.

Durante la recepción, en la que ha estado acompañada por la concejala de Deportes, Beatriz Pellón, Igual ha destacado la brillante competición realizada por los luchadores, que se trajeron para Cantabria un total de 16 medallas del Campeonato de España infantil, cadete y junior celebrado en Guadalajara.

“Es una satisfacción enorme para Santander contar con deportistas como vosotros, más en un deporte tan complicado como es el kickboxing”, ha destacado.

La alcaldesa ha puesto en valor la capacidad luchadora tanto de los más jóvenes como de los mayores y los ha animado a seguir disfrutando de un deporte cuyo número de licencias va creciendo y cuya calidad va en aumento, lo que ha quedado demostrado con la consecución de ese gran número de medallas en el Campeonato Nacional.

Los medallistas en el campeonato de España senior de La Nucía (Alicante) han sido: Luis Cid (oro poinfighting, máster class), Carlos Santoveña (plata poinfighting y light contact.senior), Ángel Vidal (bronce poinfighting senior). Rocky junior en ring sport plata en low lick. Todos del gimnasio Seul de Santander y Chiara Ferrari (oro en low Kick, junior ring sport) que vive en Santander.

Por su parte, los medallistas en el Campeonato de España infantil, cadete y junior de Guadalajara han sido: oros para Alexandru Gabriel Pascal (una en Point Fighting y otra en Light Contact), Chiara Ferrari (Light Contact) y Hydaia Frías (Point Fighting). Las medallas de plata correspondieron a Isabella Burruchaga (una en Light Contact y otra en Kick Light), Hydaia Frías (Light Contact), Carmen Cachan (Light Contact), Hugo Cobo (Light Contact), Alexandru Daniel Matei (Point Fighting) y Juan Peña (Point Fighting). Y las de bronce fueron para Victoria Castillo (Light Contact), Hugo Cobo (Point Fighting), Alexandru Daniel Matei (Light Contact), Chiara Ferrari (Kick Light) y Mikel Zubikoa (K-1L).

“Sois un motivo de orgullo para los santanderinos y un ejemplo de superación y constancia, valores necesarios e imprescindibles para triunfar en el deporte y en la vida”, ha destacado la alcaldesa.

