  • 9 de agosto de 2025
Sol, calor y sin banderas rojas en las playas de Cantabria

Sol, calor y sin banderas rojas en las playas de Cantabria
.

El informe de playas elaborado por Cruz Roja a las 12.00 horas de este sábado 9 de agosto refleja que no hay, a estas horas, ninguna playa cántabra con la bandera roja que prohíbe el baño.

Hay varias playas con bandera amarilla, lo que significa bañarse con precaución, y el resto de playas tienen bandera verde con baño libre.

Día de sol, calor y playas accesibles en Cantabria, aunque el índice de radiación ultravioleta es muy alto, con un valor de 8, por lo que se recomienda utilizar cremas protectoras.

David Laguillo
David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

