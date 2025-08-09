Sol, calor y sin banderas rojas en las playas de Cantabria
El informe de playas elaborado por Cruz Roja a las 12.00 horas de este sábado 9 de agosto refleja que no hay, a estas horas, ninguna playa cántabra con la bandera roja que prohíbe el baño.
Hay varias playas con bandera amarilla, lo que significa bañarse con precaución, y el resto de playas tienen bandera verde con baño libre.
Día de sol, calor y playas accesibles en Cantabria, aunque el índice de radiación ultravioleta es muy alto, con un valor de 8, por lo que se recomienda utilizar cremas protectoras.
