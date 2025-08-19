  • 19 de agosto de 2025
Tres detenidos en Santander y Torrelavega con reclamaciones judiciales de ingreso en prisión

A uno de los detenidos le constaba una reclamación de la Audiencia Nacional, consistente en la búsqueda, detención e ingreso en prisión, con fines de extradición

A otro, le constaban tres requisitorias interesadas por distintos juzgados de Alicante y una más de un Juzgado de Santoña, todas ellas disponiendo su detención para ingreso en prisión

Al tercer hombre le figuraban tres reclamaciones judiciales de distintos juzgados de lo Penal de Santander, una de ellas dictaba su búsqueda, detención e ingreso en prisión

19-agosto-2025. Agentes de Policía Nacional de esta Jefatura Superior de Policía, en apenas cinco días, han detenido a tres varones, a los que les constaban en vigor varias reclamaciones judiciales de ingreso en prisión.

La primera de las detenciones tuvo lugar el día 14 de agosto, cuando las gestiones realizadas por la Policía Nacional para la localización del reclamado, culminaron con la localización del mismo en una vivienda de Santander y procedieron a su detención en virtud de la reclamación dictada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, consistente en la búsqueda, detención e ingreso en prisión con fines de extradición, interesada por las autoridades judiciales ucranianas en base a su presunta participación en un delito de robo con fuerza en las cosas ocurrido en el año 2022.

La segunda detención tuvo lugar el día 18 de agosto en Barreda (Torrelavega), cuando la Policía se encontraba realizando labores propias de su cargo, procedió a identificar a un varón que se encontraba escondido en un cuarto de limpieza de un edificio.

Al consultar las bases de datos de la Policía Nacional, se pudo comprobar como a esta persona le constaban cuatro requisitorias, de las que dos procedían de dos Juzgados de lo Penal de Alicante, otra de la Audiencia Provincial de la misma localidad, y una cuarta de un Juzgado de Instrucción de Santoña, todas ellas interesando su localización, detención e ingreso en prisión, por diversos delitos entre ellos, quebrantamientos de condena, abuso sexual y robo con fuerza.

Finalmente, en la madrugada de hoy día 19 de agosto, ha tenido lugar la tercera y última de las detenciones en una vivienda situada en la zona de Cuatro Caminos de Santander, cuando los policías han localizado a un hombre que tenía en vigor tres reclamaciones judiciales, ordenadas por dos Juzgados de lo Penal de Santander, de las cuales, una de ellas interesaba su localización, detención e ingreso en prisión, por conducción sin permiso o licencia.

Los tres detenidos anteriores fueron puestos a disposición de los correspondientes Juzgados de Instrucción en funciones de Guardia, donde se decretó el ingreso en prisión de todos ellos.

