UGT y CCOO en Cantabria reivindican en este 1 de Mayo más igualdad y una subida de salarios acorde con la inflación

La manifestación de ambos sindicatos en Santander se iniciará a las 12 horas en Jesús de Monasterio y concluirá en los Jardines de Pereda

UGT y CCOO en Cantabria se manifestarán este 1 de Mayo por las calles de Santander con el lema «Subir los salarios. Contener los precios. Más igualdad», en una movilización que se iniciará a las 12 horas en la calle Jesús de Monasterio (altura del edificio de la ONCE) y concluirá su recorrido en los Jardines de Pereda.

Según precisaron en una rueda de prensa los secretarios generales de UGT y de CCOO en Cantabria, Mariano Carmona y Rosa Mantecón, el 1 de Mayo de 2022, que recupera la tradicional manifestación de ambos sindicatos en Santander tras dos años de restricciones por la pandemia, se celebra en un contexto especial por la guerra en Ucrania y la subida desbocada de la inflación «después de unos años muy difíciles».

Los dos dirigentes sindicales aludieron primero al carácter internacionalista del 1 de Mayo para exigir el fin de la guerra en Ucrania y mostrar la solidaridad con todos los países que luchan por la paz y la libertad, tras detallar «las reivindicaciones y los sobrados motivos» para manifestarse en el Día Internacional del Trabajador de este año.

«Cuando parecía que salíamos de la crisis económica de 2008, apareció la pandemia y ahora llega la puntilla con la guerra de Ucrania y el aumento descontrolado de los precios que vuelve a ralentizar la recuperación económica», comentó el secretario general de UGT, que aseguró que «lo que está claro es que los trabajadores no vamos a pagar esta crisis».

«Lo que no puede ser es que todos los avances logrados en el diálogo social de los últimos años, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional, terminen en la cuenta de beneficios de las grandes empresas que se están forrando a costa de la ciudadanía», matizó Carmona, que apeló al Gobierno español a «tomar el control de los precios».

«Después de conseguir tres objetivos fundamentales de la agenda sindical como la reforma de las pensiones, la subida del Salario Mínimo Interprofesional y la reforma laboral, que «están hacienda su tarea», ahora «pueden verse perjudicados por inflación y por ello es necesario contener los precios, especialmente los de la energía», agregó la secretaria general de CCOO en Cantabria, tras calificar de «buena noticia» la excepción energética ibérica aprobada por Bruselas.

De todos modos, Mantecón matizó que «aún nos falta por saber los plazos y cuántos puntos vamos a poder rebajar los precios con esta medida».

Subida de los salarios

Los secretarios generales de CCOO y UGT en Cantabria coincidieron en la importancia de alcanzar un acuerdo con CEOE-Cepyme en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva y subir los salarios en una medida acorde con la actual inflación.

«Ahora está paralizado», subrayó Mariano Carmona en relación a la negociación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, de la que dijo «los empresarios no pueden negarse a cláusulas salariales que garanticen el poder adquisitivo y evitar que los trabajadores volvamos a ser los paganos de la crisis».

«Pedimos a la CEOE que recupere la senda de la cordura y vuelva a la negociación porque es inconcebible que en un escenario de beneficios empresariales estos no se trasladen a las nóminas de sus trabajadores», puntualizó Rosa Mantecón, que recordó que «ya hay convenios colectivos importantes en Cantabria que están siendo bloqueados porque no se quiere incluir esas cláusulas de garantía salarial».

Los dos sindicalistas advirtieron que, si los empresarios no se sientan a negociar y no asumen cláusulas de garantía salarial para que el incremento de costes no recaiga en las remuneraciones de sus trabajadores, «la conflictividad laboral irá en aumento».