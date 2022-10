Jubilados y pensionistas de ambos sindicatos conmemoran el Día del Mayor con un especial recuerdo a las personas mayores fallecidas en la pandemia

UGT y CCOO exigen que se cree ‘de una vez por todas’ el Consejo del Mayor de Cantabria, única autonomía que no lo tiene.

Las federaciones de jubilados y pensionistas de UGT y de CCOO reclamaron hoy «que se constituya de una vez por todas» el Consejo Autonómico del Mayor en Cantabria, única autonomía española que no lo tiene pese a que fue la primera en crearlo en los años ochenta hasta que fue derogado por el Gobierno regional.

En una concentración frente a la Delegación del Gobierno con motivo del Día de las Personas Mayores, CCOO y UGT extendieron la misma reivindicación mencionada al Ayuntamiento de Santander para crear el Consejo del Mayor de la ciudad porque «llevan con una moción aprobada para ello desde hace tres años y mucho nos tememos que esperarán hasta poco antes de las elecciones municipales para constituirlo de una vez por todas».

«Las personas mayores queremos que no decidan otros por nosotros, queremos exigir nuestros derechos con nuestra participación y que no sean otros entes quienes decidan», precisó el secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT en Cantabria, Juan Carlos Saavedra, que recordó que en la última reunión del Consejo del Mayor estatal «Cantabria fue la única comunidad autónoma que no asistió porque simplemente no tiene ningún representante».

José Antonio Sánchez Gimeno, secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO en Cantabria, recordó que «casi el 50% de los fallecidos y fallecidas durante la pandemia fue en residencias y en la dependencia, donde hemos visto que son ratoneras y se les ha metido allí para dejarles morir; por lo que una gran parte de la inversión tiene que ir a las residencias y al sector de la dependencia».

La concentración de ambos sindicatos, que vienen conmemorando el Día de las Personas Mayores desde que la ONU lo aprobó hace ya 32 años, tuvo un especial recuerdo a todas las personas mayores fallecidas durante la pandemia.