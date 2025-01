Un equipo del IFCA avanza en la protección de datos ante el uso de la inteligencia artificial

Presentan dos trabajos, uno de ellos es un software, llamado Anjana, que busca anonimizar datos sensibles en entornos de IA

Álvaro López y Judith Sáinz-Pardo, en el centro de procesado de datos del IFCA.

Santander, 17 de enero de 2025.- Álvaro López y Judith Saínz-Pardo, investigadores del Grupo de Computación Avanzada y E-Ciencia del Instituto de Física de Cantabria, centro mixto del CSIC y la Universidad de Cantabria (UC), han presentado dos artículos, publicados en las revistas Scientific Data (Nature) y Artificial Intelligence Review (Springer Nature), sobre privacidad y protección de datos sensibles en entornos de inteligencia artificial.

El primero de ellos, presenta el software Anjana, que busca proteger datos sensibles utilizando técnicas de anonimización. “Este software, desarrollado en Python, está diseñado para que los usuarios puedan anonimizar datos sensibles antes de su publicación o integración en aplicaciones y modelos de inteligencia artificial”, explica Sáinz-Pardo. La novedad de Anjana es que ofrece una solución para procesar información delicada, de manera segura, garantizando, al mismo tiempo, la privacidad y la integridad de los datos personales en un mundo cada vez más digitalizado.

Aplicación en medicina o en el sector bancario

Por otro lado, la segunda investigación, que se enmarca dentro del proyecto europeo AI4EOSC, y que se ha publicado en la revista Springer Nature, ha sido desarrollada por el equipo del IFCA en colaboración con otros centros de investigación de Valencia, Bratislava (Eslovaquia) y Karlsruhe (Alemania). Este trabajo se centra en revisar cómo han evolucionado las herramientas de desarrollo de modelos de inteligencia artificial, poniendo el foco en la privacidad de los datos utilizados en distintos campos multidisciplinares como la medicina, la industria, o el sector bancario.

“Es importante analizar las cuestiones de privacidad que surgen al trabajar con información sensible, que puede o no estar asociada directamente con individuos”, subraya la investigadora del IFCA. “En medicina por ejemplo se trabajan con datos altamente sensibles, igual que en el sector de la empresa o el bancario, donde podemos trabajar con datos sensibles que no siempre están identificando a una persona”, explica.

Ambas investigaciones no solo protegen la privacidad sino que también permiten el uso ético y eficiente de los datos en investigaciones y sus aplicaciones prácticas. En un contexto global donde la inteligencia artificial forma parte de la vida cotidiana, avanzar en este tipo de cuestiones es crucial para hacer un uso de la inteligencia artificial de forma segura.