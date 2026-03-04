  • 4 de marzo de 2026
Un incendio arrasa una nave industrial en Los Tánagos

En fase de control un incendio que ha devastado una nave industrial en los Tánagos

Seis dotaciones de bomberos trabajan en el corte de la propagación a otras naves, ganaderías y viviendas


En estos momentos se encuentra en fase de control un incendio que durante esta madrugada, ha devastado una nave industrial en el polígono de Los Tánagos de Val de San Vicente. Seis dotaciones de bomberos trabajan para bajar la carga de calor, ya muy disminuida, y cortar la propagación horizontal para que las llamas no afecten a otras naves, viviendas y ganaderías colindantes.

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha recibido aviso del suceso pasadas las 03:00 horas, momento en el que ha movilizado hasta el lugar a cuatro parques de bomberos autonómicos, más los municipales de Torrelavega y Santander, 061, Guardia Civil y la Agrupación de Protección Civil de Rionansa.

A su llegada al punto del incidente los efectivos se han encontrado con un incendio completamente desarrollado y muy virulento, alimentado por el tipo de materiales, altamente combustibles, que contiene la nave debido a su actividad.

Los primeros parques en llegar han centrado su labor en bajar la carga de calor, que ya había provocado el colapso de la cubierta, y en la contención de las llamas para evitar la afección a otras infraestructuras. Para la realización de
estas tareas se ha movilizado en apoyo para la dotación de agua a los bomberos del Gobierno con base en Reinosa, bomberos de Torrelavega y bomberos de Santander, que han aportado también al operativo un vehículo de intervención en altura.

