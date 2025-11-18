Una caída de CloudFlare deja sin servicio a X (Twitter) y miles de webs a nivel mundial

«Cloudflare está experimentando una degradación interna del servicio. Algunos servicios podrían verse afectados de forma intermitente. Estamos trabajando para restablecer el servicio. Les mantendremos informados a medida que podamos solucionar el problema. Próximamente publicaremos más actualizaciones», así avisa la multinacional tecnológica estadounidense en su página de estado del servicio, después de que miles de páginas web de todo el mundo hayan dejado de funcionar.

Desde Twitter hasta Cantabria Radio – aunque esta vez no parece que sea culpa de LALIGA – miles de webs de todo tipo están ahora sin funcionar por esta degradación interna del servicio de CloudFlare.

La incidencia ha sido detectada por Cloudflare poco antes de las 12.00 horas, aunque todavía afecta a varias zonas del mundo e incluso juegos online como ‘League of Legends’ o incluso ChatGPT se han visto afectados.