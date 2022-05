La ‘accidentada’ integración tecnológica y operativa de Liberbank en Unicaja «ha culminado»

Decenas de personas se han agolpado en las sucursales de Liberbank para pedir información y los teléfonos de Unicaja y Liberbank no responden

Unicaja Banco, entidad que absorbió Liberbank (que a su vez aglutinaba a la extinta Caja Cantabria y otras entidades bancarias), ha asegurado este martes en un comunicado que el ‘accidentado’ proceso de migración de las cuentas a Unicaja «ha culminado».

Sin embargo, los clientes tienen otra percepción. Hemos hablado con varios de ellos, que se agolpaban a la entrada de la sucursal de la Plaza Mayor de Torrelavega.

«La cartilla no funciona», explica un señor que había intentado actualizar su libreta en el cajero automático ante la gran cola de espera que había en la sucursal. Además, expresaba su preocupación porque hoy le ingresaban la pensión y el banco no le había explicado que se habían cambiado los números de cuenta. Unicaja asegura que las cuentas de los clientes han cambiado de numeración pero este cambio no afecta a la domiciliación de recibos ni a las transferencias.

La entidad afirma que los clientes de Liberbank ya pueden acceder a la aplicación móvil de banca digital de Unicaja Banco ‘con las mismas claves de acceso que tenían hasta el momento’, pero muchos clientes están expresando en las redes sociales la imposibilidad, todavía en el momento de escribir estas líneas, de acceder a sus cuentas.

Según la entidad bancaria, ha quedado restablecida la operatoria de Bizum y transferencias inmediatas. La red de cajeros automáticos y TPV para compras en comercios y a través de Internet operan ‘con normalidad, pudiéndose ver ya los saldos y movimientos actualizados‘, detalla Unicaja en una nota de prensa.

Aunque Unicaja asegura que este proceso no ha afectado a los clientes procedentes de Unicaja Banco, lo cierto es que los teléfonos de Unicaja tampoco han estado disponibles durante los dos últimos días, así que los clientes de Unicaja tampoco han podido recibir atención telefónica. ¿Y los teléfonos de atención al cliente de Unicaja y Liberbank? Pues son 952 076 263 / 900 151 948 en horario de 8:00 a 22:00, excepto festivos nacionales. Pero necesitará mucha suerte para que alguien conteste al otro lado.

Unicaja detalla que la preparación de este proceso ha supuesto más de 700.000 horas de trabajo desarrolladas durante ocho meses por un equipo de más de 500 personas. Se ha realizado la migración de más de 200 millones de documentos digitalizados de 1,8 millones de clientes de origen Liberbank. El proceso también ha implicado la integración de 575 oficinas, 1.249 cajeros automáticos y 2.700 dispositivos móviles procedentes de Liberbank.