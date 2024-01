Varapalo para el aparcamiento en el Ferial de Torrelavega

La Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio ambiente ha resuelto el desistimiento del procedimiento de contratación por ‘infracción no subsanable’ de las normas de preparación del contrato, al existir un ‘error grave y manifiesto’ en el proyecto que consiste en la omisión del importe del hormigón

La Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente ha resuelto la disolución del procedimiento para el aparcamiento en altura previsto en el Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega, al constatar una «infracción no subsanable» con errores sobre la omisión del importe del hormigón.

Según documentación a la que ha tenido acceso CANTABRIA DIARIO, esta omisión afecta al presupuesto base de licitación, al valor estimado y al precio del contrato, además de a los principios esenciales de la contratación pública.

La Unión Temporal de Empresas (UTE) RUCECAN SL-EXCAVACIONES GONZÁLEZ VEGA SL fue excluida del proceso de licitación, pero en su recurso la empresa afirmó que presentó la oferta atendiendo a lo reflejado en el cuadro de precios descompuestos y en él no consta en ningún momento dicha partida, por lo que defiende que no se puede justificar su exclusión por la ausencia de unos conceptos que no se hallan reflejados en el correspondiente precio desglosado.

El Tribunal comparte el parecer de la UTE recurrente y argumenta que no puede acordarse la exclusión de una empresa por haber justificado su oferta conforme a lo que establece el proyecto, que no considera este coste del hormigón.

En esta situación, el Coordinador de Integración Ambiental emite informe técnico en relación con la viabilidad de la oferta presentada, sobre el cual la Mesa de Contratación plantea solicitud de aclaraciones en su sesión de 4 de enero de 2024, y con fecha 24 de enero de 2024 la mesa de contratación propone al órgano de contratación el desistimiento del contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 152 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

En la resolución se relata una infracción ‘no subsanable’ de las normas de preparación del contrato, al existir un error ‘grave y manifiesto’ en el proyecto que consiste en la omisión del importe del hormigón, afectando al presupuesto base de licitación y, al valor estimado y al precio del contrato, y a los principios esenciales de la contratación pública”, y teniendo en cuenta los informes técnicos emitidos por la Dirección General de Obras públicas.

Tras los informes, el consejero Roberto Media ha firmado la disolución del compromiso de gasto.