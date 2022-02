Voluntariado de Cruz Roja, Candela Gordovil, Roberto del Pozo, ‘Cultivamos Talento’ y la Unidad de Trasplantes del Hospital Marqués de Valdecilla, Premios Solidarios ONCE Cantabria 2021

El Voluntariado de Cruz Roja Cantabria, Candela Gordovil Rueda, de ‘El Diario Montañés’, Roberto del Pozo López, ‘Cultivamos Talento’ (Líderes Cantabria) y la Unidad de Trasplantes del Hospital Marqués de Valdecilla son los ganadores de los Premios Solidarios ONCE Cantabria 2021.

Los Premios Solidarios ONCE Cantabria pretenden reconocer a las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia. Este año dadas las circunstancias tan especiales que estamos viviendo, tienen la vocación de profundizar en la idea del reencuentro, recogiendo la esencia y el origen de la razón de ser del Grupo Social ONCE.

En esta edición, los galardonados son:

En la categoría de Institución, Organización, Entidad, ONG el Voluntariado de Cruz Roja Cantabria, por la movilización de los voluntarios y voluntarias que integran las nueve oficinas de Cruz Roja en Cantabria ante los efectos ocasionados por la pandemia de Covid-19 y el confinamiento. Nunca se había coordinado a tantas personas que, desinteresadamente y con absoluta generosidad, se prestaron a ayudar y nunca había sido tan complicado ofrecer esa ayuda a los cántabros.

En el apartado de programa, artículo o proyecto de comunicación, el galardón es para Candela Gordovil Rueda, periodista de ‘El Diario Montañés’, por su reportaje en el que muestra el día a día de tres personas ciegas que viven en Cantabria dándoles voz directamente para que fueran ellas quienes mostraran los obstáculos que se encuentran en la calle y que, en ocasiones, se traducen en falta de empatía.

Roberto del Pozo López es el ganador del Premio Solidarios en la categoría de Persona Física, porque su figura supuso un antes y un después en la eliminación de barreras en la capital cántabra y un paso importante hacia la mejora de calidad de vida de las personas con algún tipo de discapacidad. Ha ocupado diferentes responsabilidades en el mundo asociativo de la discapacidad y en el Ayuntamiento de Santander, donde desempeñó su trabajo como titular de la Concejalía de Autonomía Personal desde 2007 hasta 2019, convirtiéndose en la primera persona con una gran discapacidad en ocupar una responsabilidad en el consistorio santanderino.

En la categoría de Empresa, el galardón es para ‘Cultivamos Talento’ (Líderes Cantabria), por su trabajo para generar lazos entre quienes habitan en Cantabria. Una vez al mes reúnen a una media de 50 personas de diferentes ámbitos, profesiones y jerarquías para poner en común ideas e intentar que germinen proyectos interesantes para la Comunidad Autónoma.

Finalmente, en el apartado de estamento de la Administración Pública se premia a la Unidad de Trasplantes del Hospital Marqués de Valdecilla, por la implementación de forma magistral de muchas de las recomendaciones de la OMS sobre vías de mejora de la donación que han hecho de Cantabria líder del ránking estatal. Valdecilla ha sido uno de los pocos hospitales de Europa que, durante la pandemia, incrementó su actividad de trasplantes. Además, los ciudadanos dependientes de este hospital son las personas del mundo que permanecen menos tiempo en lista de espera para recibir un órgano.

El jurado de los Premios Solidarios ONCE Cantabria 2021 ha estado formado por Cristina Arias Serna, consejera general coordinadora de Capital Humano y Cultura del Consejo General de la ONCE; Sergio Olavarría López, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Cantabria (presidente del Jurado); Oscar Pérez López, delegado territorial de la ONCE en Cantabria; Marta Rivas Gandiaga, vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Cantabria; Ana Belén Álvarez Fernández, consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria; Ignacio Fernández Allende, presidente del CERMI en Cantabria; Carmen Moreno González, presidenta de Honor de Cruz Roja en Cantabria; y Dolores Gallardo Ceballos, presidenta de la Asociación de la Prensa de Cantabria.