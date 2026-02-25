23F: Sánchez Valiente «no confiaba en el Rey»

El capitán de la Guardia Civil Gil Sánchez Valiente, relacionado con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, comentó en Roma el 9 de junio de 1981 que siempre pensó que el Golpe «no tendría éxito ya que no confiaba en el Rey».

Sánchez Valiente expuso que según su criterio «el Rey debió comentar los errores políticos con el general Armada y este hizo de los comentarios una orden, transmitiendo a los participantes en la Operación la aprobación del Rey».

Además el capitán Sánchez Valiente también aseguró que no habría participado en la Operación de no ser por los nombres que conocía de los participantes: «Milans del Bosch, Armada, así como la supuesta aprobación del Rey», se puede leer en uno de los documentos desclasificados por el Gobierno de España este miércoles sobre el histórico y fallido Golpe de Estado del 23-F.