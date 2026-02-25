  • 26 de febrero de 2026
El equipo de rescate del Gobierno y el GREIM pernoctan con un esquiador herido en Picos de Europa

Había sufrido una caída que le ha provocado una lesión costal, lo que le dificultaba progresar en el descenso

Santander- 25.02.2026

El equipo del Protección Civil del Gobierno de Cantabria y el Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil han rescatado a un esquiador de travesía accidentado en las inmediaciones de Cabaña Verónica (Picos de Europa). Llegaron hasta él en la tarde de ayer y han pernoctado en el refugio para proceder esta mañana a su evacuación.

Un alertante dio aviso del retraso en el regreso del afectado al Centro de Atención a Emergencias 112 del Ejecutivo, que se intentó poner en contacto con la víctima sin éxito, por lo que se procedió a movilizar hasta el lugar a una médico y dos rescatadores del equipo de rescate autonómico y a agentes del GREIM. Con los efectivos alertados, se consigue establecer comunicación con la víctima, que refiere que ha sufrido una caída sobre las 13:00 horas y el dolor costal le dificulta la progresión para el descenso.

Por la cercanía del ocaso, los efectivos acudieron al lugar por tierra, ante la imposibilidad de contar con medios aéreos. Para facilitar el operativo el personal de Cantur mantuvo abierto el teleférico procurando subida más rápida de los equipos de rescate hasta la estación superior. Desde ahí, por nieve y de noche, accedieron a pie hasta el punto en el que se encontraba el afectado.

El primer grupo en llegar fue el del GREIM, que asistió al esquiador hasta su llegada a Cabaña Verónica. Con los recursos del Gobierno en el lugar, la médico atendió a la víctima del traumatismo costal que presentaba y se decide pernoctar en el refugio para proceder a un rescate más seguro por la mañana. Con la luz del sol, se organiza el operativo de evacuación, que no ha podido contar con el helicóptero en la zona alta por el fuerte viento. El grupo ha descendido hasta Fuente Dé a pie, trayecto que el afectado ha podido realizar por sí mismo, si bien se había movilizado también un segundo binomio de rescatadores del Ejecutivo por si hubiera sido necesario el porteo del herido.

Desde la estación inferior el esquiador si ha podido ser evacuado por la aeronave de rescate, que le ha llevado hasta el Seve Ballesteros bajo supervisión facultativa. Allí esperaba una ambulancia del 061 que le ha trasladado hasta el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

