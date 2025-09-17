37 compañías de artes escénicas participan en Santander en el encuentro profesional «Habitación Peregrina Pro» de Camino Escena Norte

El proyecto de intercambio de artes escénicas llega esta semana a Cantabria con actuaciones en el Palacio de Festivales y las Antiguas Escuelas de Orejo

Camino Escena Norte (CEN), el programa de intercambio cultural en el que participan compañías de teatro, danza y artes del movimiento y nuevo circo de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja lleva esta semana sus funciones hasta Santander y Marina de Cudeyo.

Además, el Palacio de Festivales de Cantabria acoge estos días a 37 compañías de artes escénicas que participan en el encuentro profesional Habitación Peregrina Pro, una de las iniciativas CEN fuera del circuito de actuaciones.

El Palacio de Festivales de Cantabria acogerá este viernes, 19 de septiembre, la actuación de los vascos *Tartean Teatro* con su propuesta *El dilema del corcho*, una producción para público adulto y adolescente. Ramón Barea y Patxo Tellería dan vida a los personajes de esta obra que cuenta la historia de un profesor jubilado, izquierdista, polémico y agitador que padece un cáncer terminal y se debate entre recibir tratamiento con uno de los equipamientos de radioterapia donado al sistema público de salud por un multimillonario o ser coherente con su discurso aun a riesgo de perder la vida.

Tartean Teatro apuesta con esta producción por un teatro contemporáneo que habla de las preocupaciones de nuestro tiempo desde una estructura de comedia, no de debate político. La cita será a las 20:00 horas en la Sala Pereda.

El sábado, 20 de septiembre, el teatro de las *Antiguas Escuelas de Orejo* acoge la puesta en escena de *Progreso*, de la compañía vasca *Olatz Gorrotxategi*. Se trata de una pieza performativa de teatro documento en torno al plástico y la especie humana que está dirigido a un público adulto y adolescente. La propuesta presenta un reportaje grabado a tiempo real donde tres documentalistas interpretan una colección de objetos inanimados; un espectáculo que dice que el plástico es malo, pero que la gente es

buena. “Es una sociedad creada a nuestra imagen y semejanza, alojada en una planta sintética de un set de grabación. Es el colapso de un planeta. Es una sinopsis falsa que dice algo así como *bienvenue, merci, mon ami*. Es el comienzo o el final de algo”, explican desde la compañía. La cita es el sábado a las 19:00 horas con entrada libre hasta completar aforo.

*HABITACIÓN PEREGRINA PRO EN SANTANDER*

Por otra parte, y dentro del programa Camino Expandido, que abarca toda la actividad fuera del circuito de funciones, *37 compañías de artes escénicas* procedentes de Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra y La Rioja participan hasta el jueves en el *Encuentro Habitación Peregrina Pro* que se celebra en el Palacio de Festivales de Cantabria. Se trata de un espacio de convivencia profesional donde las compañías y el resto de agentes culturales de estas seis comunidades comparten sus líneas de trabajo y propuestas estéticas al tiempo que conocen también la realidad de los otros territorios, exploran oportunidades de distribución y trabajo conjunto y acceden a propuestas de formación de interés para su desarrollo profesional. A este encuentro, que se celebra gracias a la financiación del Gobierno de Cantabria y la colaboración del Palacio de Festivales de Cantabria, asisten también *20 programadores* procedentes de los distintos territorios que forman parte de Camino Escena Norte.

ORGANIZACIÓN Y APOYOS

Camino CEN es una iniciativa promovida por las propias asociaciones profesionales de productoras de artes escénicas ESCENA GALEGA (Galicia), ESCENASTURIAS (Asturias), ACEPAE (Cantabria), ESKENA (Euskadi), ESNA (Navarra) y, AESCENA (La Rioja). Todas ellas, unidas en la supraentidad Camino Escena Norte Agrupación de Interés Económico, creada específicamente para el desarrollo, gestión y producción de este proyecto.

CEN cuenta con el apoyo económico de gobiernos e instituciones de las seis comunidades implicadas: la Xunta de Galicia, a través de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic); Gobierno del Principado de Asturias; Gobierno de Cantabria; Gobierno Vasco; Diputación Foral de Araba, Diputación Foral de Bizkaia; Diputación Foral de Gipuzkoa; el Gobierno de Navarra, el Gobierno de La Rioja, y el Gobierno de España a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM) y el Ministerio de Cultura. Colabora también la Diputación Provincial de Lugo.

