La Guardia Civil del País Vasco y Cantabria interviene dos kilos de cocaína ocultos en un vehículo

Hay un detenido vecino de Pontevedra que pretendía introducir la droga en Bizkaia

La droga se encontraba oculta en el hueco del filtro de aire del vehículo


La Guardia Civil del País Vasco y Cantabria en el marco de la Operación “RAINMAN II”, han procedido a la detención de un varón vecino de la provincia gallega de Pontevedra cuando intentaba introducir en la margen izquierda de la ría dos kilos de cocaína.

La investigación se inicia hace tres meses cuando el ahora detenido fue identificado en un control de la Guardia Civil de Cantabria a bordo de un vehículo en el que se encontraron dos huecos ocultos de gran capacidad, conocidos en el argot como “caletas” para el transporte seguro de la droga.

En aquella ocasión no se hallaron sustancias ilegales algunas. Las investigaciones que se continuaron han permitido ahora descubrir un vehículo de alquiler en el que el detenido, tras manipular la carcasa del
filtro del aire, había sustituido éste por dos paquetes que tras ser sometidos a los reactivos dieron positivo en cocaína con un peso total de 2.250 gramos.

Lo que lleva a los agentes a la localización de la droga es el hallazgo de dos piezas metálicas ocultas en dos huecos diferentes del vehículo y que ensamblan perfectamente entre ellas para formar la herramienta definitiva que encaja en los tornillos de sujeción de la carcasa del filtro de aire los
cuales ya presentaban signos de manipulación.

Con esta intervención se ha cortado una de las rutas de entrada de cocaína en Bizkaia procedente de Galicia.

