Abierta la inscripción en el 34º certamen fotográfico «Un día en la vida de Camargo»

El concurso repartirá más de 3.000 euros en premios

El Ayuntamiento de Camargo, a través de la Concejalía de Dinamización Cultural, ha abierto hoy el plazo

de inscripción para participar en el 34º certamen fotográfico ‘Un día en la vida de Camargo’, que se celebrará el próximo sábado, día 4 de octubre, a lo largo de toda la jornada. Se trata de un maratón fotográfico que se prolonga desde las 9.00 hasta las 21.30 horas, cuando se dan a conocer los nombres de los premiados y las fotografías que han sido galardonadas.

El alcalde, Diego Movellán, ha llamado la atención acerca de una de las singularidades del certamen, como es que los participantes descubren la temática “en el momento de recoger el dorsal acreditativo”. Algo que, en su opinión, “garantiza frescura y espontaneidad en las imágenes que se realizan”, lo que “nos permite obtener una mirada auténtica de la realidad del municipio” a través de las diferentes perspectivas que la organización plantea en cada edición, como la relación de los camargueses con el mar o el papel del municipio como motor industrial de Cantabria.

Las personas interesadas en participar, tanto profesionales como aficionados a la fotografía digital, pueden inscribirse hasta el 1 de octubre a las 21.00 horas en el Centro Cultural La Vidriera, ubicado en

Maliaño, o a través de la web municipal: www.aytocamargo.es. El día del certamen, deberán acudir entre las 9.00 y las 10.00 horas a La Vidriera para registrarse, acreditarse y recibir su dorsal identificativo. Será

entonces, tal y como ha explicado el regidor, cuando conozcan el tema o temas que deberán plasmar en sus imágenes hasta la finalización del concurso.



La descarga de las instantáneas se realizará entre las 15.30 y las 17.00 horas en el Centro Cultural La Vidriera. Cada participante podrá presentar hasta tres fotografías, y quienes aspiren al premio a la mejor colección deberán hacerlo mediante una serie temática. Todas las fotografías presentadas se proyectarán en el salón de actos de La Vidriera a partir de las 21.30 horas. Un acto en el que se darán a conocer los galardones otorgados por el jurado, integrado por profesionales de reconocido

prestigio vinculados a la fotografía y la imagen, que valorarán tanto las técnicas empleadas como la creatividad, la imaginación y la originalidad de las imágenes.

El certamen repartirá más de 3.000 euros en premios, 2.700 en metálico. Así, se concederán 850 euros a la mejor colección y 500 euros al accésit en esta misma categoría. En cuanto a las mejores fotografías individuales, el primer premio estará dotado con 400 euros; el segundo, con 300; el tercero

obtendrá 200 euros y el accésit, 150. Además, tres finalistas recibirán 100 euros cada uno. También se entregará un premio especial para menores de 14 años, consistente en una cámara de fotos y una mochila para el ganador, así como otra cámara para el accésit en esta categoría.

La concejala de Dinamización Cultural, Laura Ara, ha animado a participar en esta cita cultural que cumple 34 ediciones y que “se ha consolidado como un referente tanto para los profesionales, como para los aficionados a la fotografía en Cantabria”, mostrando cada año los aspectos que “nos

identifican y diferencian como municipio” gracias a la “creatividad y originalidad” de la mirada de vecinos y visitantes.