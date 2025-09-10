Un «hacker» asegura haber accedido a la web del PSOE y vende los datos de los políticos

Los 10 gigas de información presuntamente robada contendrían datos privados de Santos Cerdán y otros socialistas, según el «hacker»

La web especializada Daily Dark Web publicó el 9 de septiembre que un «hacker» está vendiendo datos con una base de datos de 10 gigas extraída de la web del PSOE, «partido político que actualmente está gobernando en España», afirma el «hacker» en el foro en el que ha puesto a la venta los datos.

Según la publicación en el foro, los datos obtenidos incluirían datos de la intranet, credenciales e información personal de los empleados, información sobre afiliaciones políticas y datos de políticos y miembros del partido, como el presunto «corrupto», afirma el «hacker» Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos.