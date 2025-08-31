  • 31 de agosto de 2025
  1. Home
  2. Santander
  3. Abierto el plazo…

Abierto el plazo de inscripción en los talleres de artes plásticas de Guillermo de Foucault en el centro Fernando Ateca

.
Digiqole Ad

Están pensados para adultos a partir de 18 años; tendrán lugar los días 17, 22, 24 y 29 de septiembre, en horario de tarde; y para asistir es necesario inscribirse a través del teléfono 942 20 30 69

El centro cultural Fernando Ateca ha abierto el plazo de inscripción para los talleres de artes plásticas que impartirá el artista Guillermo de Foucault, centrados en el aprendizaje de técnicas básicas de dibujo y color con diversos materiales como la tinta china, el grafito y la acuarela.

Los talleres están pensados para adultos a partir de 18 años; tendrán lugar los días 17, 22, 24 y 29 de septiembre, de 17.00 a 19.00 horas, y los ciudadanos que deseen participar deben apuntarse a través del teléfono 942 20 30 69.

En el taller de iniciación al dibujo se realizarán ejercicios de percepción visual para aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro, es decir, silenciando ideas preconcebidas de cómo deben verse los objetos.

En el taller de acuarela, los participantes descubrirán cómo utilizar correctamente el pincel, mezclar los colores en la paleta y mantener un orden a la hora de pintar.

En el de tinta china, una técnica muy antigua a base de carbón y agua, Guillermo de Foucault enseñará a realizar lavados, cortes y veladuras, así como gradaciones tonales.

Finalmente, en el de retrato, los ciudadanos profundizarán en cómo observar y analizar un rostro, entendiendo sus proporciones y particularidades.

Guillermo de Foucault (Santander, 1996) es Graduado en Arte (2014/2018) y Máster de Investigación y Creación en Arte (2019/2021) por la UPV/EHU.

Ha colaborado como artista en diversos proyectos como Drawing Room Lisboa, Paquidermo (exposición individual en la galería Siboney), en las Residencias artísticas de Reinosa y en la residencia de la fábrica de lápices portuguesa Viarco, tras ganar el premio Novo Talento Desenho. Su práctica artística se ha desarrollado siempre en torno a la pintura y el dibujo.

Le interesan las cuestiones relacionadas con el propio quehacer: qué supone dibujar del natural, la manera en que se ordena el material en el estudio, la relación entre imagen y texto, o cómo establecer un balance entre la técnica (como habilidad y destreza) y sus limitaciones.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Santander aprueba el proyecto de Zona de Bajas Emisiones y la ordenanza reguladora Santander recuerda a las dos mujeres asesinadas por violencia de género en Navarra y Badajoz Default ThumbnailLos centros cívicos de Santander acogerán un total de 76 proyectos este curso 2025-26

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

1 Comment

Comments are closed.

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Calle Julián Ceballos 6, Entresuelo, Oficina 4 39300 Torrelavega Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 942394881 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.