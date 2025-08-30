  • 30 de agosto de 2025
  1. Home
  2. Santander
  3. Los centros cívicos…

Los centros cívicos de Santander acogerán un total de 76 proyectos este curso 2025-26

.
Digiqole Ad

La concejala Lorena Gutiérrez destaca el progresivo aumento de solicitudes para en poner en marcha iniciativas en espacios que el Ayuntamiento pone a disposición de los interesados

Como novedad este año habrá cursos de defensa personal, conocer Santander y su historia, arte floral o taller podcast

Entre los lugares municipales que se habilitan para pymes, autónomos, asociaciones y entidades figuran 14 centros cívicos, dos centros sociales y dos culturales

Los centros cívicos de Santander desarrollarán un total de 76 proyectos que pondrán en marcha diferentes asociaciones, entidades y colectivos tras presentar sus solicitudes para organizar actividades en centros culturales, cívicos y sociales del Ayuntamiento para este curso 2025-2026.

La convocatoria se cerró el pasado 14 de agosto, y ya se han valorado todas las propuestas presentadas que ascendieron a 77, siendo 21 nuevos y 56 de ediciones anteriores. Se han aprobado todos salvo uno que no cumplía los requisitos de la convocatoria y hay varios que se les ha pedido que subsanen algunos aspectos de la solicitud pero que no será impedimento para que se lleven a cabo.

La concejala de Participación Ciudadana, Lorena Gutiérrez, ha destacado “la consolidación y el interés creciente” que registra esta iniciativa del Ayuntamiento para poner a disposición locales municipales con el fin de facilitar programaciones que propicien la participación de los ciudadanos en actividades socioculturales.

Así, entre los espacios que se ponen a disposición de las entidades solicitantes para el nuevo curso hay 14 centros cívicos, dos centros sociales y dos centros culturales.

De esta manera, los interesados han podido optar a espacios en los centros cívicos Callealtero, María Cristina, Cueto, Meteorológico, Nueva Montaña, La Marga, Camarreal, Mercedes Cacicedo (San Román), Río de la Pila, Ramón Rodríguez Bolado (Monte), Numancia, Cazoña, Tabacalera y Juan de Santander; los centros culturales Doctor Madrazo y Fernando Ateca (Monte), y los centros sociales La Peña (Camarreal) y María Blanchard.

Los locales se ceden para organizar actividades docentes, talleres o cursos, necesariamente de orientación didáctica y deberán promover los valores del ocio y el tiempo libre. Como novedad este año, habrá cursos de defensa personal, conocer Santander y su historia, arte floral o taller podcast.

Las actividades se deberán desarrollar dentro del periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de agosto de 2026, y la duración concreta, periodicidad y horarios las fijarán los organizadores, siempre dentro de los horarios de aperturas de cada espacio.

El curso pasado 67 proyectos resultaron beneficiarios de esta convocatoria, enriqueciendo así la oferta de actividades impulsadas desde el Ayuntamiento en los distintos centros municipales.

“Con esta convocatoria queremos respaldar la labor de estos colectivos y enriquecer la programación en los barrios”, han destacado.

Finalmente, Gutiérrez ha informado que, tras resolverse esta convocatoria, a mediados de septiembre se abrirá el plazo de inscripción en las diferentes actividades para este curso 2025-26.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Santander aprueba el proyecto de Zona de Bajas Emisiones y la ordenanza reguladora Santander recuerda a las dos mujeres asesinadas por violencia de género en Navarra y Badajoz

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

1 Comment

Comments are closed.

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Calle Julián Ceballos 6, Entresuelo, Oficina 4 39300 Torrelavega Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 942394881 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.