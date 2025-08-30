Los centros cívicos de Santander acogerán un total de 76 proyectos este curso 2025-26

La concejala Lorena Gutiérrez destaca el progresivo aumento de solicitudes para en poner en marcha iniciativas en espacios que el Ayuntamiento pone a disposición de los interesados

Como novedad este año habrá cursos de defensa personal, conocer Santander y su historia, arte floral o taller podcast

Entre los lugares municipales que se habilitan para pymes, autónomos, asociaciones y entidades figuran 14 centros cívicos, dos centros sociales y dos culturales

Los centros cívicos de Santander desarrollarán un total de 76 proyectos que pondrán en marcha diferentes asociaciones, entidades y colectivos tras presentar sus solicitudes para organizar actividades en centros culturales, cívicos y sociales del Ayuntamiento para este curso 2025-2026.

La convocatoria se cerró el pasado 14 de agosto, y ya se han valorado todas las propuestas presentadas que ascendieron a 77, siendo 21 nuevos y 56 de ediciones anteriores. Se han aprobado todos salvo uno que no cumplía los requisitos de la convocatoria y hay varios que se les ha pedido que subsanen algunos aspectos de la solicitud pero que no será impedimento para que se lleven a cabo.

La concejala de Participación Ciudadana, Lorena Gutiérrez, ha destacado “la consolidación y el interés creciente” que registra esta iniciativa del Ayuntamiento para poner a disposición locales municipales con el fin de facilitar programaciones que propicien la participación de los ciudadanos en actividades socioculturales.

Así, entre los espacios que se ponen a disposición de las entidades solicitantes para el nuevo curso hay 14 centros cívicos, dos centros sociales y dos centros culturales.

De esta manera, los interesados han podido optar a espacios en los centros cívicos Callealtero, María Cristina, Cueto, Meteorológico, Nueva Montaña, La Marga, Camarreal, Mercedes Cacicedo (San Román), Río de la Pila, Ramón Rodríguez Bolado (Monte), Numancia, Cazoña, Tabacalera y Juan de Santander; los centros culturales Doctor Madrazo y Fernando Ateca (Monte), y los centros sociales La Peña (Camarreal) y María Blanchard.

Los locales se ceden para organizar actividades docentes, talleres o cursos, necesariamente de orientación didáctica y deberán promover los valores del ocio y el tiempo libre. Como novedad este año, habrá cursos de defensa personal, conocer Santander y su historia, arte floral o taller podcast.

Las actividades se deberán desarrollar dentro del periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de agosto de 2026, y la duración concreta, periodicidad y horarios las fijarán los organizadores, siempre dentro de los horarios de aperturas de cada espacio.

El curso pasado 67 proyectos resultaron beneficiarios de esta convocatoria, enriqueciendo así la oferta de actividades impulsadas desde el Ayuntamiento en los distintos centros municipales.

“Con esta convocatoria queremos respaldar la labor de estos colectivos y enriquecer la programación en los barrios”, han destacado.

Finalmente, Gutiérrez ha informado que, tras resolverse esta convocatoria, a mediados de septiembre se abrirá el plazo de inscripción en las diferentes actividades para este curso 2025-26.