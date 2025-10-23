  • 23 de octubre de 2025
Acepta cuatro años de prisión por violar a su prima cuando estaba borracha

La Audiencia de Cantabria le condena como autor de un delito de agresión sexual, con las atenuantes de embriaguez y reparación del daño

Santander, 23 de octubre de 2025.-

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado hoy a cuatro años de prisión a un hombre que violó a su prima cuando esta se encontraba totalmente embriagada.

El juicio estaba señalado para la mañana de hoy, pero al inicio del mismo las partes han alcanzado un acuerdo. La fiscalía ha considerado que concurren en él las circunstancias atenuantes de embriaguez y también de reparación del daño, ya que de manera previa al juicio el acusado consignó 4.000 euros para afrontar las posibles responsabilidades civiles en que hubiera incurrido.

Además, este ha reconocido los hechos, se ha declarado culpable del delito de agresión sexual y ha admitido cuatro años de prisión, siete años de libertad vigilada, cinco años de inhabilitación para trabajo con menores y ocho años de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima.

En concepto de responsabilidad civil, ha sido condenado al pago de una indemnización de 11.000 euros, de la que se restarán los 4.000 euros ya aportados.

Según los hechos probados que se recogerán en la sentencia, el procesado y la víctima se encontraban en la vivienda del primero acompañados de otros familiares tomando “abundantes bebidas alcohólicas”. La mujer, que se había puesto el pijama un rato antes, se quedó dormida en el sofá.

A medianoche, el acusado, “aprovechándose de que su prima estaba totalmente embriagada por la gran cantidad de bebidas alcohólicas tomadas, la penetró vaginalmente, sin que ella pudiera reaccionar debido a su estado”.

A continuación, la mujer “sintió cómo volvía a ser penetrada, notando que el procesado le bajaba el pantalón y la braga, no pudiendo reaccionar ni moverse”.

Pasados unos momentos, “cuando pudo abrir los ojos, se dio cuenta de que se encontraba en la habitación de su primo”. Después, el acusado le introdujo los dedos en la vagina, sin que ella reaccionara.

A consecuencia de estos hechos, la mujer padece una sintomatología ansioso-depresiva y postraumática que está siendo objeto de atención psicológica y que le afecta a todas las esferas de su vida –familiar, educativa, social y afectiva-.

