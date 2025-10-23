Piden la ‘cabeza’ de Javier Tebas tras el fiasco del partido en Miami

En la imagen otra comunicación, en inglés, que LALIGA envía a dominios legítimos para presionar a que abandonen CloudFlare, ilustrada con una vulgar captura de pantalla con presuntas infracciones de propiedad intelectual

Una vulgar captura de pantalla, con dudoso valor jurídico, es la «prueba» que la empresa privada LALIGA dirigida por Javier Tebas vuelve a enviar a dominios legítimos, para presionar a que abandonen CloudFlare en base a unas presuntas infracciones de propiedad intelectual.

Acabo de recibir esto de @LaLiga No he pinchado el enlace, pero imagino que algo tiene que ver con #laligate ¿Y ahora qué se supone que debo hacer? ¿No es suficiente con el trastorno que nos causan a los pequeños comercios online?

Pero esta nueva oleada de cartas ‘intimidatorias’, curiosamente en idioma inglés, a propietarios de dominios legítimos no es el único berenjenal en el que Tebas se ha metido en fechas recientes, ya que las voces que piden su ‘cabeza’ se han multiplicado en las últimas horas tras el fiasco del partido que se iba a jugar en Miami el 20 de diciembre entre el Villareal y el Barcelona.

El polémico partido en Miami, rechazado por los jugadores entre otros organismos, se canceló tras la espantada de los organizadores y ahora las voces que piden el cese de Javier Tebas se multiplican en las redes.

El Villareal ha expresado su ‘profundo malestar con LaLiga por la mala gestión’, y añade que LaLiga ‘decidió hacer un comunicado unilateral para anunciar la cancelación de un encuentro que implicaba al Villarreal nada menos que durante la disputa de un partido tan importante para el club, mostrando una falta de respeto total y absoluta para con el club como poca sensibilidad y empatía’, explica el club en un comunicado.

«El Villarreal CF lamenta que LaLiga, como organizador, no haya liderado mejor la gestión y que finalmente no pueda llevarse adelante el partido de LaLiga en Miami porque cree que es una buena oportunidad para el crecimiento de los clubes y LaLiga a nivel internacional. Por su parte, la institución continuará con su política y filosofía de seguir contribuyendo al progreso del club y de la propia competición».

https://villarrealcf.es/comunicado-oficial-partido-en-miami/

Este partido en Miami generó el rechazo de muchos jugadores, que hicieron un plante de 15 segundos que, misteriosamente, no se vio en ninguna televisión española.

Este escándalo del fallido partido en Miami se une al creciente malestar y organización jurídica de los miles de afectados de páginas web legítimas que se bloquean cada vez que hay partidos de fútbol, de una forma «masiva e indiscriminada» pese a que Tebas niega la afectación «a terceros», algo que impide la propia Sentencia que LALIGA menea aquí y allá para pretender justificar el caos que sus bloqueos masivos generan en Internet cada vez que hay fútbol.