UGT y CCOO reivindicarán más derechos, democracia y el respeto al Derecho Internacional en el 1 de Mayo



Los sindicatos mayoritarios convocan la tradicional manifestación en Santander (12 horas) y la concentración en Reinosa (13 horas)

UGT y CCOO de Cantabria reivindicarán más derechos, más democracia y el respeto al Derecho Internacional en la celebración del Primero de Mayo, que este año se desarrollará por todo el país con el lema “Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia”.

Así lo han afirmado hoy en una rueda de prensa los secretarios generales de ambos sindicatos en Cantabria, Rosa Mantecón (CCOO) y Mariano Carmona (UGT) en la presentación de la tradicional manifestación del Primero de Mayo en Santander, que partirá a las 12 horas de la calle Jesús de Monasterio y concluirá su recorrido en la pérgola de los Jardines de Pereda con la intervención de los dos líderes sindicales.

A la manifestación de Santander se une un año más y como viene sucediendo desde hace más de 40, la concentración del Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras de ambos sindicatos en Reinosa, que se iniciará a las 13 horas en el Parque de Cupido.

Como destacaron los dos dirigentes sindicales, “el Primero de Mayo siempre ha tenido un carácter internacionalista y este año de una manera especial ante el actual contexto porque se sale a la calle para reclamar derechos pero también para defender la paz y la democracia”.

“El mundo está gobernado por personas sin escrúpulos que no respetan el Derecho Internacional y que nos están metiendo en un conflicto que nos afecta a todos; por eso es importante que en este Primero de Mayo se manifieste con claridad la postura de la clase trabajadora en un movilización que reclamará derechos pero también más democracia, más Europa y defensa del Derecho Internacional”, precisó el secretario general de UGT en Cantabria.

Para la secretaria general de CCOO, “el objetivo es animar a la ciudadanía a salir a la calle porque nunca nos han regalado nada, todos los derechos han sido conquistados; y este año es importante que se salga a la calle para defender esos derechos y también la democracia y la paz”.

Vivienda y propuestas conjuntas a la CEOE

Tanto Mantecón como Carmona aludieron a una de las principales reivindicaciones de ambos sindicatos en el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, la vivienda, tras recordar que UGT y CCOO ya han hecho una propuesta conjunta para que el acceso vivienda “deje de ser un bien de especulación” y evitar que los precios en la compra y alquileres “sigan privando a las personas de tener una vida plena”.

“El acceso a la vivienda tiene un papel central en este 1 de Mayo porque se ha convertido en una emergencia social porque, mientras es un derecho reconocido, en lo que se ha convertido es en un bien de especulación con unos incrementos de precios desbocados, situándose en una factor estructural de desigualdad y provocando que muchas personas trabajadoras se vean expulsadas de sus entornos”, subrayó la secretaria general de CCOO

Para el secretario general de UGT, “está claro que los precios de la vivienda está evitando que las nuevas generaciones puedan tener un desarrollo de vida plena; las soluciones no son fáciles pero hay que sacar la vivienda del modelo de negocio y potenciar la vivienda pública pero, mientras tanto, hay políticas de vivienda mejorables con medidas concretas encaminadas a poner ponerlas a disposición de las personas, no de fondos de inversión”.

Los dos dirigentes sindicales recordaron también la propuesta conjunta de CCOO y UGT remitida a la patronal CEOE para “impulsar y modernizar” la negociación colectiva y con los objetivos principales de aumentar los salarios y reducir la jornada laboral por ley a un máximo de 37,5 horas semanales.

En este sentido, los responsables autonómicos de ambos sindicatos criticaron la negativa de CEOE a implantar el registro de horario laboral “porque no quieren controles en este tema como no quieren reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales”

Además, UGT y CCOO agregan a sus reivindicaciones “poner fin a los abusos” del trabajo a tiempo parcial que afecta mayoritariamente a las mujeres y la reforma del despido “para que se ajuste a la Carta Social Europea” y “para que realmente se valore por el daño que se hace a las personas despedidas y no por otros baremos”.

Los secretarios generales de CCOO y UGT en Cantabria también reivindicarán en este 1 de Mayo “como siempre hemos hecho” potenciar los servicios públicos “porque son la verdadera garantía de la igualdad de oportunidades”.

Los dos dirigentes sindicales también rechazaron “la criminalización de las personas que están de baja porque han perdido la salud en el trabajo, muchas veces en empresas que no respetan la prevención de riesgos laborales”, tras exigir que “no podemos consentir que a estas personas se les llame absentistas cuando no lo son”.